Suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU era una cuestión de tiempo. Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, anunció esta intención de Washington en su intervención ante el Consejo el pasado 1.° de marzo, cuando la agresión de Rusia a Ucrania no había completado ni siquiera una semana.



La decisión de suspender a uno de los 47 miembros del Consejo le corresponde a la Asamblea General, el más alto órgano de la ONU.



El masivo apoyo que tuvieron las dos resoluciones que hasta ahora había adoptado sobre la situación en Ucrania, que obtuvieron 140 y 141 votos a favor, hacía prever que la suspensión de Rusia contaría con el apoyo de las dos terceras partes de los Estados que votaran en una sesión dedicada a este asunto.



En efecto, así ocurrió este jueves, cuando 93 países votaron a favor y 24 en contra de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero ¿qué significa en concreto la suspensión de Rusia de este órgano de la ONU? ¿Se está frente al derrumbe del multilateralismo?



EL TIEMPO habló al respecto con el abogado y analista internacional Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, una organización no gubernamental con amplia experiencia en Ginebra.

Martin Griffiths, enviado humanitario de la ONU observando fosa común de los civiles muertos en Bucha. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

¿Qué significa que Rusia haya sido suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?



Es una fuerte decisión por parte de la Asamblea General como consecuencia de las violaciones cometidas en la invasión a Ucrania. Hay que entenderlo como una sanción y como un rechazo a las violaciones masivas que están cometiendo. Una suspensión de este tipo solo se ha dado dos veces: el otro antecedente fue Libia en 2011.



Pienso que es una medida que se justifica porque ¿Qué sentido tiene mantener en el máximo órgano de los derechos humanos de la ONU a un país que está cometiendo una agresión, que es un crimen internacional, y que, como muestran los indicios, posiblemente también está cometiendo crímenes de guerra?



¿Qué pierde Moscú al salir del Consejo?



Pierde influencia en un ambiente internacional como el de Ginebra, en donde Rusia ha mantenido una posición de rechazo a resoluciones que no cuentan con el apoyo de los países concernidos por informes de relatores, o por resoluciones que les atañen. Según ellos, esto equivale a politizar o manipular los derechos humanos, en detrimento de la soberanía.



¿Rusia podría volver al Consejo de Derechos Humanos? ¿De quién depende esa decisión?



Hay que tener en cuenta que esto es una suspensión y que no se puede excluir indefinidamente a un Estado de la ONU de integrar uno de sus órganos, o, en todo caso, no más allá del periodo para el que fue elegido, pero creo que no es viable que Rusia regrese al Consejo mientras siga cometiendo estas violaciones.



Por otro lado, es la Asamblea General la que elige a los miembros del Consejo y la que puede suspender su derecho a estar en él. Así que ella sería la encargada de tomar esta decisión. Pero la lógica me dice que es poco probable que, ante una situación de tal gravedad, la Asamblea tome una decisión contraria en 2022.



Hay voces que señalan que excluir a Rusia del Consejo sería contraproductivo para el sistema mismo y para el multilateralismo. ¿Cuál es su posición al respecto?



No descarto la validez de esos argumentos. Pero, frente a la gravedad de la situación, a la posibilidad de que el ejército ruso haya cometido crímenes graves, considero que es una medida justificada.



Por supuesto que el Consejo es un espacio de multilateralismo y diplomacia, pero es un asunto de balance: mantener en el Consejo a un Estado que ha agredido a otro, que ha violado su integridad territorial, y que ha bombardeado a la población y a la infraestructura civil, minaría la legitimidad de ese mismo órgano.



CARMEN LUCÍA CASTAÑO

Para EL TIEMPO

GINEBRA

