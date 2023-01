Rusia enviará el 20 de febrero una nave Soyuz de reemplazo a la Estación Espacial Internacional (ISS) para traer a la Tierra a tres tripulantes, dos rusos y un estadounidense, luego de que la cápsula que debía transportarlos sufriera daños.



La Soyuz MS-22, actualmente acoplada a la ISS, registró un espectacular escape de líquido refrigerante a mediados de diciembre. Las imágenes mostraban claramente un chorro de partículas que salía de la parte trasera del vehículo.

Tras examinar el estado del aparato, la agencia espacial rusa (Roscosmos) consideró preferible enviar otra nave, Soyuz MS-23, para traer a los rusos Serguéi Prokopiev y Dmitri Petelin y el estadounidense Frank Rubio.



La cápsula "será lanzada el 20 de febrero de 2023 sin pasajeros" pero con material, informó Roscosmos en un comunicado. El despegue de esta nave estaba inicialmente previsto el 16 de marzo para llevar a otros tres pasajeros hacia la ISS.



La fecha de regreso de los dos tripulantes rusos y el estadounidense, prevista en un principio para el 28 de marzo, no fue anunciada, pero su misión fue "prolongada varios meses", indicó en una conferencia de prensa el director de vuelos tripulados en Roscosmos, Sergei Krikaliov.



La cápsula dañada regresará a Tierra sin ocupantes, probablemente "entre mediados y fines de marzo", añadió.



Escenarios de urgencia

A la espera de la llegada de la nave de reemplazo, en caso de que una emergencia provoque la necesidad de evacuar la ISS, las agencias espaciales rusas y estadounidenses estudian varios escenarios.



No obstante, subrayaron que esa posibilidad seguía siendo muy improbable. El primero sería que los tres miembros de la tripulación regresaran a bordo del Soyuz dañado, a pesar de las preocupaciones sobre la temperatura que podría alcanzarse dentro de la nave en el momento del aterrizaje.



Cohete impulsor en la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, el 1 de octubre de 2021. Foto: EFE

El segundo sería disminuir "la carga térmica" a bordo del Soyuz "reduciendo la tripulación". Uno de ellos sería entonces transportado por una nave de SpaceX, también acoplada a la ISS actualmente.



Además de los tres miembros de la tripulación que llegaron a bordo del Soyuz, la ISS cuenta actualmente con otros cuatro ocupantes, llegados a bordo de esta cápsula Dragón de SpaceX.



La idea sería asegurar a una quinta persona a bordo, "en la zona donde normalmente se encuentran los cargamentos", explicó Joel Montalbano, responsable del programa de la ISS en la NASA.



Un micrometeorito puso en riesgo la nave

La fuga fue detectada el 14 de diciembre en el Soyuz cuando dos cosmonautas rusos se preparaban para realizar una salida espacial.



En una evaluación inicial de las causas de la fuga del líquido refrigerante se mencionó la posibilidad de un impacto de micrometeoritos de origen natural, de desechos artificiales en órbita o de una avería material.



El miércoles, Roscomos afirmó que la versión de un impacto de micrometeorito "fue probada experimentalmente".



La ISS es uno de los pocos sectores en los que Rusia y Estados Unidos todavía cooperan. Foto: AGENCIA

Según la agencia rusa, éste abrió un agujero de "menos de un milímetro de diámetro" en un tubo de refrigeración.



Dada la velocidad a la que los expertos creen que el objeto golpeó la ISS, no puede ser más que un "meteorito de dirección aleatoria", y no un desecho que "no podría haber permanecido en esa órbita" a esa velocidad, detalló Krikaliov, decartando todo tipo de problema mecánico.

La ISS es uno de los pocos sectores en los que Rusia y Estados Unidos todavía cooperan, tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el 24 de febrero, y las sanciones occidentales que le siguieron.



El jefe de Roscosmos, Yuri Borisov, agradeció el mes pasado la solidaridad de los estadounidenses a bordo de la ISS, que "nos tendieron la mano para ayudar", en un contexto en que las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca están en su nivel más bajo.



La ISS fue lanzada en 1998, durante una época de colaboración entre Moscú y Washington, después de la carrera espacial entre los dos países durante la Guerra Fría.



Para Vitali Egorov, especialista ruso en cuestiones espaciales, las decisiones anunciadas el miércoles por Roscosmos son "óptimas para garantizar la seguridad de (la tripulación) y minimizar los daños infligidos en el programa espacial".

AFP