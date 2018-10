Mike Pompeo se reunirá con Kim Jonh-un y más noticias en fotos

AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció que los hombres en su país afrontan un ambiente que da "mucho miedo" a raíz de las acusaciones de abuso sexual como las que pesan sobre su nominado para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, y otras derivadas del movimiento feminista 'Me Too'. "Para los hombres jóvenes en EE. UU., este es un momento que da mucho miedo, cuando puedes ser declarado culpable de algo de lo que quizá no eres culpable", dijo.