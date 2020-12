¿Cómo será la Navidad y año nuevo en otros países por la covid-19?

Diciembre se caracteriza por ser un mes de celebraciones, eventos familiares y reuniones con amigos. Sin embargo, con el nuevo coronavirus circulando, las fiestas de este 2020 deberán regirse bajo las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la rapidez del contagio.



Si algo ha demostrado este virus es su propagación masiva en poco tiempo.



A propósito del decreto 1550, con el cual el Gobierno colombiano busca regular las celebraciones decembrinas prohibiendo las actividades que propicien las aglomeraciones, conozca cuáles son las medidas que se tomarán en otros países para este atípico cierre de año.



España

El Ministro de Sanidad español, Salvador Illa, anunció que los días 24, 25 y 31 de diciembre solo se permitirán reuniones de máximo 10 personas. Medida que también aplicará para el 1 de enero de 2021.



También se estipulará un toque de queda hasta la 1:30 a.m. en las fechas mencionadas.



Otra de las medidas es la restricción de la movilidad entre las comunidades autónomas desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Eso sí: existen algunas excepciones como la reagrupación familiar.



No obstante, algunas zonas han anunciado medidas más estrictas. Por ejemplo, Valencia cerrará completamente su territorio hasta el 15 de enero y Murcia solo permitirá el ingreso de familiares de sus habitantes, más no de amigos o allegados.

Alemania

Ángela Merkel anunció que entre el 23 de diciembre y el 1 de enero se permitirán las reuniones de máximo 10 personas, aclarando que los menores de 14 años no ingresan en la contabilización del mencionado cupo máximo.



Sin embargo, expresó que las medidas que estaban estipuladas hasta el 20 de diciembre seguirán en vigencia, aunque, dependiendo del número de casos de contagio, podrían prolongarse hasta enero.



En ese orden de ideas, los bares, restaurantes, teatros, cines, museos y gimnasios seguirán cerrados, mientras que las tiendas podrán funcionar con aforo limitado. Los colegios continuarán abiertos, sin embargo, dependiendo de la zona en la que estén ubicados, se obligará a los mayores de 12 años a usar tapabocas dentro de los salones.



El turismo está prohibido y las reuniones sociales que ocurran antes del 23 de diciembre deberán ser de solamente cinco personas.

Italia

Giuseppe Conte, Primer ministro italiano, anunció las medidas que tendrán vigencia hasta el 15 de enero de 2021.



Se estableció que habrá toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. Sin embargo, el 31 de diciembre la restricción se extenderá hasta las 07:00 a.m. del 1 de enero.



Además, desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero la movilidad entre regiones queda prohibida, a menos de que se tenga un certificado que compruebe una necesidad urgente o que se esté regresando a la propia residencia.



Está prohibido realizar fiestas tanto en lugares públicos como privados. Las tiendas podrán abrir hasta las 09:00 p.m., pero los fines de semana los centros comerciales, mercados y similares deberán permanecer cerrados.

En Italia habrá toque de queda tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero. Foto: iStock

Reino Unido

En un comunicado publicado en la página web del gobierno de Reino Unido, se informó que Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del norte tendrán permitido reunirse con las personas que integren su ‘burbuja’.



Esto quiere decir que en las reuniones sociales se permitirá que personas que vivan en tres diferentes residencias se puedan encontrar entre el 23 y el 27 de diciembre. No hay restricción en el número de personas por reunión, a excepción de Escocia, que limitó el número de asistentes a 8.

Chile

El gobierno chileno anunció las medidas que regirán durante los días festivos del mes de diciembre.



No se permitirán eventos masivos desde las 08:00 p.m. del día 24 hasta las 05:00 am del 26, así como desde las 08:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 05:00 a.m. del 2 de enero.



Para el 25, día de Navidad, se implementará toque de queda desde las 02:00 a.m. hasta las 05:00 a.m.



Con el ‘Plan Paso a Paso’, ese país ha clasificado sus diferentes regiones dependiendo del nivel de contagio, por lo tanto, las medidas para las fiestas también varían de acuerdo a esa clasificación.



Los grupos que se manejan son: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Dependiendo de la zona, se permitirán reuniones solamente con los residentes de la casa o reuniones de hasta máximo 30 personas, para quienes están entre los últimos grupos.



Por otro lado, el toque de queda para el 1 de enero será entre las 02:00 a.m. hasta las 07:00 a.m.

Ecuador

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador anunció en una rueda de prensa una serie de recomendaciones para disminuir el contagio por covid-19.



Dentro de las recomendaciones se encuentra la prohibición del consumo de alcohol en lugares públicos los días 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1 de enero. Asimismo, se invitó a las autoridades a evitar y controlar celebraciones masivas, los aforos en los restaurantes e implementar restricciones vehiculares.



No obstante, el COE aclaró que en últimas las medidas específicas para cada provincia serán informadas por cada gobierno local.



México

El presidente Andres Manuel López Obrador presentó un decálogo para evitar la propagación del nuevo coronavirus durante la temporada de celebraciones.



Recomendó evitar salir a la calle si no es necesario. En caso de tener que salir, pidió guardar el distanciamiento. Asimismo, sugirió no visitar a nadie, celebrar solamente con las personas que residan en la misma casa, hacerse la prueba en caso de presentar síntomas y, en caso de que estos sean graves, acudir a un centro de salud.



Por último, dijo que lo mejor es “dejar los regalos de navidad para otro momento”, y que en lugar de dar cosas materiales, “se regale amor, cariño y afecto”.



Además, aseguró que se ampliará el número de camas, equipos médicos, enfermeras y doctores.

Estados Unidos

Ante el aumento de los casos de contagio por covid-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron a los estadounidenses abstenerse de viajar durante las festividades.



" Solo con que un pequeño porcentaje de quienes viajaron porten la enfermedad y se la contagien a alguien, eso puede traducirse en cientos de miles de infecciones adicionales", dijo Cindy Friedman, encargada del Departamento de Salud de los viajeros de esa entidad.



Asimismo, algunos de los estados más contagiados han anunciado medidas anticipando un alza aún mayor en el número de casos. Por ejemplo, Gavin Newsom., gobernador de California advirtió que implementará una orden de confinamiento estricto cuando la capacidad de las UCI caiga por debajo del 15 %.

Tendencias EL TIEMPO