OMS anuncia reanudación de ensayos clínicos con hidroxicloroquina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que se reanudarán los ensayos clínicos en los que se utiliza la hidroxicloroquina y que forman parte de los esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos y vacunas para la covid-19.



El equipo de expertos que supervisa los ensayos clínicos que se realizan en 35 países recomendó la semana pasada que por precaución se interrumpieran aquellos relacionados con ese medicamento porque había información que ponía en duda su seguridad.



Datos procedentes de distintos lugares apuntaban a una tasa de mortalidad más elevada entre los pacientes graves de covid-19 que habían sido tratados con la hidroxicloroquina, un derivado de la cloroquina.



Se trata de un medicamento utilizado desde hace décadas en enfermos de malaria y de afecciones reumáticas.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la revisión de datos se había completado y que los científicos han concluido en que no existen razones para modificar los protocolos utilizados en los ensayos clínicos.



Un total de 3.500 pacientes participan de forma voluntaria en los diversos ensayos que se realizan en 35 países bajo la supervisión de la OMS.



La directora general adjunto de la OMS, Soumya Swaminathan, precisó que todavía no se ha encontrado evidencia de que alguno de los fármacos que se están probando reduzca la mortalidad por covid-19, por lo que "es una prioridad continuar haciendo estudios y ensayos clínicos aleatorios para obtener la evidencia que necesitamos lo más pronto posible".



Precisó que la OMS está apoyando varios estudios de medicamentos que permitan no solo salvar las vidas de pacientes en estado crítico, sino también reducir la severidad de la enfermedad.



EFE