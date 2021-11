Video: así actúa dispositivo 'antiviolación' que hiere el pene del agresor

En algunas ocasiones, los casos de abuso sexual suelen ser descartados o pormenorizados por falta de pruebas o testigos.



De hecho, algunos abusadores usan ciertos alucinógenos como método para entorpecer a sus víctimas y, con ello, alterar las pruebas de su delito.



A raíz de ello se fabricó Rape-axe, un dispositivo creado para atacar la violencia sexual.

Según la compañía ‘madre’, este artefacto “ayuda a prevenir e identificar al agresor”.



En la cuenta oficial de Rape-axe, se han dado a conocer diversas características de la herramienta, como la apariencia o el modo de funcionamiento.

La historia detrás de la fabricación de este artefacto

La idea fue de una doctora sudafricana, llamada Sonnet Ehlers, la cual conoció a una víctima de violación.



(Le puede interesar: Yaykely López, hija de Pastor López, dijo que fue víctima de abuso sexual).



Según cuenta en varias entrevistas la doctora ha dicho que fue una paciente quien la motivó a crear el dispositivo: “Fue un paciente quien me impulsó a buscar esa respuesta al principio de mi carrera. Una noche de 1969, estaba atendiendo a una mujer que acababa de sobrevivir a un ataque cuando me dejó con unas palabras que nunca olvidaré. Temblando de terror con lágrimas corriendo por su rostro, dijo: Si tan solo tuviera dientes allí”.



Fue entonces, cuando a Ehlers se le ocurrió crear el artefacto, por el cual trabajó más de 40 años.

¿Cómo actúa el Rape-axe?

Según las imágenes, el dispositivo es una especie de condón femenino que tiene funcionalidad similar a un tampón. El Rape-axe está hecho para ser insertado en la zona vaginal.



El artefacto cuenta con púas afiladas en el interior. Así, cuando el pene del agresor entra en la mujer vulnerada, el instrumento ‘antiviolación’ queda adherido al miembro.



(Siga leyendo: Lina, la niña peruana que hace 82 años fue la madre más joven del mundo).



El metraje de demostración realizado por la compañía indicó que remover el artículo causaría un desgarre.

¿Cuál es el objetivo de Rape-axe?

Este dispositivo, según la compañía, es un mecanismo de defensa.



Así lo promocionaron en su cuenta oficial de Instagram: “Protéjase con Rape-axe, no se requieren habilidades, entrenamiento o fuerza especiales. Rape-axe puede detener la violación incluso si está dominado, atacado por sorpresa, inconsciente, drogado o dormido”.



(Lea también: Obispos franceses venderán propiedades para indemnizar a víctimas de abuso).



Otras de las funciones que tiene el ‘Rape-axe’ es identificar al abusador y tener las pruebas contundentes cuando se vaya a denunciar el delito dado que la zona genital del agresor estará herida y, cuanto menos, se tendrá su ADN en el aparato.

¿Cuándo se puede usar el dispositivo?

La compañía informó que el uso de este instrumento sirve para diferentes situaciones: “La violación por parte de un extraño, insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual, profesiones peligrosas para empleados o voluntarios en cárceles, instituciones psiquiátricas, etc”.



“Las violaciones por parejas íntimas en un matrimonio o una relación de pareja, abuso de menores / incesto involuntario, violación de mujeres en el ejército por camaradas o combatientes enemigos”, aparecen en el listado que la compañía hizo sobre potenciales agresores en diversos escenarios.



(Además: La prueba de virginidad en Pakistán, una doble violación).



La empresa apunta al uso del aparato en espacios considerados como hostiles y contextos complejos como los conflictos armados o sociedades discriminatorias “en regiones del mundo donde las mujeres no son tratadas como iguales y no se respetan sus derechos”.

El aparato se encuentra en disponible para la venta en un precio de 50 dólares la unidad (más de 190 mil pesos).



Sin embargo, también está en ‘Gofundme’, una plataforma de ‘crowdfunding’ estadounidense que permitirá llenar el mercado de este artefacto. La meta son 310.000 dólares (más de mil millones de pesos colombianos).

Opiniones de los internautas

Los internautas no han tardado en reaccionar a este dispositivo. Casi todos concuerdan en la eficacia del dispositivo ante un delito semejante.



“Si alguien ataca genuinamente a una mujer e intenta tener relaciones sexuales por la fuerza con las mujeres, de todo corazón merece ese castigo, y ayudaría a la policía a encontrar al criminal que lo hizo mucho más fácilmente. Gran idea, aunque definitivamente la apoye”, opinó un usuario en Instagram.



“Amo este producto” y “Espero lo apoyen” fueron otros comentarios que dejaron los internautas.

Más noticias

A la cárcel entrenador que hizo tocamientos indebidos a una menor de edad

Condenan a un plomero por colocar cámaras en baños para espiar mujeres

El atroz caso de una niña que fue abusada por su hermano y dio a luz

Capturan a profesora que abusó sexualmente de uno de sus estudiantes

Peng Shuai: figura del tenis chino acusa de abuso sexual a alto funcionario

Tendencias EL TIEMPO