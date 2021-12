Angela Merkel, Joe Biden, Kamala Harris, Katalin Karikó, Xi Jinping, Nayib Bukele y Daniel Ortega, entre otros, son algunos de los principales personajes internacionales que fueron noticia durante este 2021.



A continuación, le hacemos un resumen detallado de los líderes mundiales que marcaron este año.



Angela Merkel

Europa aún busca entre sus dirigentes alguien que pueda calzar los zapatos del liderazgo del bloque de la alemana Angela Merkel, que este miércoles pasó a buen retiro tras 4 periodos como jefe de gobierno, 16 años en el poder o 5.860 días, nueve menos que un gigante de la política alemana y europea, y que además fue su mentor: Helmut Kohl.



El mismo Kohl al que tuvo que dejar sin piso cuando se dio cuenta de que le estaba haciendo daño a su partido, la centroderecha (CDU), en un episodio que fue una especie de golpe en la mesa que marcó su futuro y trazó su talante de líder que la llevó, ya como canciller –la primera de la historia de su país–, a tensas discusiones con los más influyentes dirigentes del mundo a los que atendió sin reparo.



La excanciller alemana dejó el cargo tras 16 años en el poder. Foto: EFE / EPA / FILIP SINGER / POOL

Como cuando en una negociación, y sabiendo que les teme a los perros, el ruso Vladimir Putin la recibió con uno con el ánimo de incomodarla emocionalmente. Tanto Putin como el perro –quizás– se quedaron esperando que perdiera los papeles. Ni ahí ni en ese mundo desesperadamente masculino perdió de vista que estaba representando a su país, sus principios, y que su misión era llegar a acuerdos imprescindibles para su interés nacional.



Tampoco, cuando sufrió los descalificadores ataques del ahora expresidente estadounidense Donald Trump. Al final, el magnate salió por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Merkel, en cambio, se fue por su propia voluntad y entre vítores y homenajes.



A menudo subestimada, Merkel se jubila en una especie de olor de santidad, sin aspavientos y sin populismos, circunstancias que caracterizaron su largo viaje por el poder, que la sacó de los laboratorios de física, de la academia y de lo que era la República Democrática (RDA, comunista) para proyectarla como una de las más recordadas figuras en tiempos verdaderamente convulsos, más que para su país para la Unión Europea, y para esa inspiradora idea de unirse en un solo bloque y no volver a hacerse la guerra.

Merkel siempre fue la política atípica, la que se sale del molde, la inesperada, la que no despierta expectativa FACEBOOK

Merkel siempre fue la política atípica, la que se sale del molde, la inesperada, la que no despierta expectativa, y quizás, por lo mismo, la mejor evaluada de los líderes europeos en lo que va corrido del siglo.



En el resumen de su gestión se evalúa su decisión, contra toda presión, de no cerrarles las puertas a miles de inmigrantes. Su firmeza para que el brexit (salida del Reino Unido de la UE) no causara incluso más daños a las convalecientes economías de la eurozona, y su obstinación para defender la integridad del proyecto europeo.



Y entre las sombras, su lentitud para abordar la crisis del euro y el apretón fiscal que llevó a la ruina o al borde, al menos, a economías como la griega o la española.

Y ya en el plan interno se le cuestiona demasiado el no haber dado pie a reformas claves como la digital; es polémico su trato hacia Rusia derivado de la dependencia grande del gas que vine de ese país, y quizás que le faltó mayor audacia para enfrentar el cambio climático, aunque se le abona el haber dado el paso de abandonar la energía nuclear. Ni hablar del covid.



Más luces que sombras para dejar en buen camino a su sucesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, cuya campaña se centró en, básicamente, parecerse lo más posible a ella, incluso en la forma de poner sus manos en forma de rombo como un signo distintivo. Scholz, a pesar de ser rival político, fue su vicecanciller y ministro de Finanzas y se proyecta como un gobierno continuista.



Quizás en el futuro la veremos leyendo mucho, viajando y yendo a hacer la compra al supermercado o cuidando de su cultivo de papas. Esta física de la Alemania oriental ya cumplió con su papel en la historia. Y tuvo éxito, sin duda.

Joe Biden y Kamala Harris

El demócrata recibió a comienzos de año las puertas de la Casa Blanca prometiendo cerrar la página del riesgo antidemocrático de su antecesor, Donald Trump. Junto con Kamala Harris, la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta en EE. UU., lideraron una apuesta por hacerle frente a la pandemia del covid-19, enfrentar la crisis económica y regresar al multilateralismo en la arena internacional. Sin embargo, la abrupta salida de Afganistán, un virus que no da tregua y una inflación histórica hundieron su popularidad, con elecciones legislativas en la mira.



Joe Biden y Kamala Harris. Foto: AFP

Xi Jinping, todopoderoso

Con el apoyo del Partido Comunista y tras una resolución inédita, Xi Jinping podrá tener un tercer mandato, lo que lo pone casi al nivel de Mao Zedong, el histórico líder revolucionario, no solo por la ‘reelección’ en sí misma, sino porque logró imponer su propia teoría política desde los primeros años de escuela. Con un culto a su liderazgo que aplastó la crítica y con políticas represivas hacia Hong Kong, el Tíbet y Xinjiang, Xi planea pasar a la historia como una figura capital, aunque el boicot diplomático de algunos países a los Olímpicos de Invierno constituye un desafío mayor.

El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia su discurso durante la celebración del centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Foto: EFE/EPA/XINHUA/XIE HUANCHI

Katalin Karikó

La considerada ‘madre’ de la vacuna contra el covid-19 nació hace 65 años en la ciudad de Szolnok (Hungría). La bioquímica, que ahora vive en Estados Unidos, pasó 40 años trabajando en la sombra y desarrollando avances claves centrados en el uso del ARN mensajero en la creación de curas y tratamientos para diversos tipos de enfermedades, investigaciones que fueron claves en el desarrollo de los biológicos de Moderna y BioNTech contra el nuevo coronavirus.

La bióloga húngara Katalin Karikó Foto: EFE

Elisa Loncón Antileo

La presidenta de la comisión que reescribe la Constitución es mapuche, lo que deja entrever la época de cambios que probablemente vienen para Chile. La indígena, de 58 años, fue elegida para presidir el órgano que creará la nueva carta magna, que debe sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Loncón es profesora, lingüista y activista mapuche, la etnia indígena mayoritaria en Chile, un país que tendrá elecciones presidenciales en los próximos días.

Príncipe Harry y Meghan Markle

Los duques de Sussex protagonizaron un año de choques con la corona tras su polémica entrevista con Oprah y una serie de enfrentamientos de la duquesa con medios británicos, uno de los cuales sufrió recientemente una derrota en los juzgados. El nacimiento de su segundo hijo también estuvo en la agenda mediática de una pareja que, a pesar de haberse retirado de las obligaciones de la monarquía y haberse ido a vivir a EE. UU., sigue bajo la lupa de la prensa por las polémicas con la corona británica.

Nayib Bukele

La historia del presidente de El Salvador en el 2021 es la de un hombre que va camino de convertirse en dictador. Es el primer país en hacer de una criptomoneda su divisa oficial y, de la mano de Bukele, El Salvador cada vez distingue menos la división de poderes y ya aceptó, bajo intensas presiones del Ejecutivo, la figura de la reelección. Sus desafíos al tribunal supremo y al Legislativo, así como sus peleas con la prensa y la militarización de la sociedad son los rasgos típicos de un autócrata en ciernes.



El presidente Nayib Bukele anunció el proyecto de ciudad bitcóin que funcionará en el oriente de El Salvador, el 20 de noviembre, en Santa María Mizata. Foto: EFE/ Rodrigo Sura

Maria Ressa y Dmitri Muratov

Por primera vez, el Nobel de la Paz reconoció la libertad de expresión e información y el papel del periodismo independiente con un galardón a dos periodistas, la filipina Maria Ressa y el ruso Dmitri Muratov. La primera se ha destacado por sus investigaciones de la política antidrogas del presidente Duterte. El segundo, director de Nóvaya Gazeta, se ha erigido en bastión de la prensa crítica en su país.

Alexéi Navalni

Navalni es probablemente el prisionero más famoso de Rusia. Luego de sobrevivir a un envenenamiento con el agente Novichok, que según gobiernos occidentales fue perpetrado por agentes del Gobierno, el líder opositor regresó de Alemania a su país a pesar de que sabía que iba a ser encerrado. Desde la cárcel sigue siendo un factor de inquietud para el presidente Putin.

El opositor ruso Alexei Navalni. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Luis Manuel Otero

En prisión preventiva y enfrentando cargos penales se encuentra el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas e intelectuales que buscan un cambio en Cuba. Patria y vida, la canción que interpreta Otero, se convirtió en himno durante las históricas protestas del 11 de julio contra el régimen de la isla

Daniel Ortega-R. Murillo

Si quedaba duda de que Nicaragua se había convertido en una dictadura, esta se despejó cuando a través de unas elecciones en las que sacó del camino por vía judicial a sus principales rivales, la dupla Ortega-Murillo obtuvo su cuarto mandato consecutivo. Y una jugada final: rompió relaciones con Taiwán y reconoció a una sola China, la de Pekín.

Naftali Bennett

Si algo se le reconoce al nuevo primer ministro de Israel, el derechista Bennett, es su capacidad para forjar alianzas imposibles, como la que consiguió para sacar del poder a Benjamín Netanyahu, el líder con mayor tiempo al mando en ese país. En efecto, su coalición la integran formaciones de izquierda, derecha, centro y de árabes israelíes.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

