‘Queremos ayudar al sector lácteo a ser más competitivo’

El secretario de Estado de Nueva Zelanda para Asuntos Internacionales, Fletcher Tabuteau, visitó recientemente Colombia y habló con el presidente Iván Duque, quien le dijo que el país quiere trabajar y profundizar la relación entre las dos alejadas naciones.

Nueva Zelanda se convirtió el año pasado en Estado asociado de la Alianza del Pacífico (conformada por Colombia, Perú, Chile y México), por lo que adelanta negociaciones comerciales con el bloque.



Analistas consideran que una mayor relación comercial con otros países como Australia, Singapur y Canadá, también asociados de la Alianza del Pacífico, es positiva para el país, pero el sector lácteo colombiano señala los peligros de una negociación sin condicionamientos con Nueva Zelanda, el mayor exportador de leche del mundo y el más competitivo en esa industria.



El temor del sector en Colombia es que al no poder competir en producción y precios, Nueva Zelanda acabe con el mercado colombiano.



En diálogo con EL TIEMPO, Tabuteau dijo que de hecho, ellos han venido trabajando con familias en Boyacá, Cundinamarca y Nariño para transmitirles conocimiento, tecnología y prácticas para que mejoren la calidad y producción.



¿Colombia y Nueva Zelanda tienen relaciones hace 40 años, pero apenas se entablan contactos?



Vine en marzo a abrir la sede de la embajada, y es importante nuestra relación con el presidente Duque.



¿Qué opina de la solicitud del sector lácteo colombiano para que los dejen por fuera de la negociación comercial por temor de desaparecer frente a la industria de su país?

La relación de los dos países no se basa solo en comercio y no es la razón por la que estamos en Colombia. Nueva Zelanda apoya una paz duradera en el país.



Financiamos un proyecto de desminado y construimos lazos más allá del comercio. En comercio ya hay una relación. Hablamos de unos 45 millones de dólares, una cifra modesta pero que queremos que aumente. Estamos invirtiendo en sectores como agronegocios, en soluciones de salud y tecnología, y esto sin la necesidad de un tratado.



El trabajo de los dos países es específicamente en alianzas y asociaciones, y destacamos un proyecto que financiamos en el sector lechero, en una cadena de valor con 45 familias en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Con técnicas y conocimientos neocelandeses se ha logrado mejorar la calidad y la producción de leche.



Esto muestra que podemos trabajar, no en términos de competencia, sino en alianzas para añadirle valor a lo que se hace en Colombia.



Nosotros ya llegamos al pico máximo de producción lechera y no es nuestra intención llegar con leche a Colombia. Además, la estrategia del sector lechero de Nueva Zelanda es conseguir el mejor precio posible, no bajarlo.

¿Aparte de agronegocios, medicina y tecnología, cuál es el monto de la inversión de Nueva Zelanda en Colombia?

Tenemos una oficina para facilitación de inversiones entre los dos países, y hay unas 50 empresas neocelandesas trabajando con socios locales en diferentes actividades, especialmente en comercio y servicios. No se trata tanto de que vengan empresas a hacer negocios en Colombia, sino de establecer alianzas estratégicas y buscar socios colombianos.



¿Qué productos de los dos países son atractivos en uno y otro lado?

Desde nuestro país traemos tecnología de soluciones para la salud, instrumentos de terapia respiratoria a precios muy competitivos y tecnología en agronegocios. Hay interés en sectores como motores para refrigeración, selección de frutas y cercas eléctricas. De Colombia apreciamos el café, las flores, insumos para productos farmacéuticos y cacao con sabores de mango y maracuyá.



¿Nueva Zelanda apoya el ingreso de Colombia al Acuerdo Transpacífico?

Sí, pero primero queremos concentrarnos en el ingreso de nuestro país a la Alianza del Pacífico. Nueva Zelanda ejerce la secretaría de ese acuerdo y nuestra política es apoyar el ingreso de otros países siempre y cuando cumplan los requisitos y estándares.



REDACCIÓN INTERNACIONAL