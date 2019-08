¿Qué son los pueblos indígenas aislados y qué se sabe de ellos?

A finales de julio circuló un video de 59 segundos en Vimeo (una plataforma similar a Youtube) -y varias redes sociales- con imágenes que muestran lo que sería una tribu indígena no contactada y que habita las selvas de Brasil.

Este tipo de pueblos indígenas no tienen ningún contacto ningún contacto pacífico con nadie, según la ONG Survival International.



La pieza audiovisual fue filmada por ‘Mídia Índia’, una asociación de cine indígena, quienes, además, hicieron un cortometraje de 13 minutos para llamar la atención sobre el riesgo que corren las tribus indígenas no contactadas.



De hecho, TV Globo de Brasil emitió el documental de ‘Midia India’ y CNN difundió ese video de casi un minuto.

Survival International Survival International Video que muestra lo que sería una tribu indígena no contactada y que habita las selvas de Brasil.

En las imágenes, quien graba el video apunta su cámara entre las densas hojas de la selva brasilera. En escena está un indígena awá, quien está sosteniendo un machete.

Luego, el hombre se percata de la presencia del camarógrafo y mira directamente al lente. Después aparece otro miembro awá, portando un arco y varias flechas. Tras un breve momento, ambos se desvanecen entre la vegetación.



El director de Survival International (una organización que apoya y defiende a estas tribus), Stephen Corry, dijo: “Este video es una prueba más de que la gente Awá no contactada realmente existe”.



Survival International asegura que “los awá han experimentado con frecuencia ataques a manos de madereros. La mayoría ha sido contactada, pero se sabe que algunos viven sin contacto en las últimas áreas importantes del bosque”.

¿Qué se sabe de estos pueblos indígenas aislados?

Survival International recalca que estas comunidades no tienen contacto con nadie de la sociedad. “Puede de tratarse de pueblos enteros o de grupos pequeños de tribus ya contactadas que permanecen aislados”.



¿Significa eso que no tienen contacto con nadie más absoluto? La organización explica que no. “Todo el mundo tiene vecinos, incluso cuando están a cierta distancia, y saben quiénes son. Si es otro pueblo indígena, tal vez también no contactado, puede que tengan o no relaciones amistosas con ellos”, detalla en su página oficial.



¿Alguna vez han tenido contacto? “En algunos casos, es probable. Algunos puede que hayan estado en contacto con la sociedad colonizadora en el pasado y que después se retrajeran para escapar de la violencia que generó el contacto. Algunos puede que fueran parte de pueblos indígenas más numerosos, pero que se separasen y se fueran de allí, huyendo del contacto”, añade la Survival International.



Varios estudios que adelantan este tipo de organizaciones demuestran que los territorios habitados por estos indígenas no contactados constituyen la mejor barrera contra la deforestación. “Los pueblos indígenas aislados son los mejores guardianes de su medioambiente”.



Además, la ONG asegura que hay más de un centenar de pueblos indígenas aislados en todo el mundo.

Survival International dice que hay unas 100 tribus no contactadas en todo el mundo. Foto: IStockphoto

¿Qué otros casos hay?

Los sentineleses son una de las etnias más aisladas del mundo. Están ubicados en la isla Sentinel del Norte, en las islas Andamán, administradas por el gobierno de India. La tribu de unas 150 personas se resiste fuertemente al contacto con otros pueblos y se protegen de los invasores no deseados desde hace 60.000 años.



Los pintupi habitan en el lago Mackay en Australia Occidental y permanecieron en el anonimato por muchos años. En 1960 el gobierno reubicó a este grupo de sus tierras tradicionales y les suprimió su lenguaje y tradiciones.



REDACCIÓN APP