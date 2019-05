¿Qué son los 'presos de conciencia' y sobre qué alerta Amnistía?

El término ‘presos de conciencia’ lo utilizó por primera vez el 28 de mayo de 1961 Peter Benenson, abogado y fundador de Amnistía Internacional, en un artículo de prensa que la próxima semana cumplirá 58 años de publicado.

En el texto, titulado ‘Los presos olvidados’, se hablaba de la situación de las personas que habían sido encarceladas por sus opiniones.



A casi 60 años de la acuñación de dicho término, Amnistía Internacional ha publicado varios informes y campañas a favor de los ‘presos de conciencia’. Esa organización alerta que particularmente en Vietnam se han disparado las cifras durante el último año.



Amnistía declaró que actualmente hay 31 presos más que a finales de 2018, lo que arrojó una cifra de al menos 128 personas encarceladas. Además, el informe detalla que el 10 por ciento en el aumento de las cifras corresponde a comentarios realizados en internet –en su mayoría en Facebook-.



“Nuestra investigación muestra que Vietnam está aumentando el control absoluto sobre todos los ámbitos de la vida pública y privada”, dijo el director de Amnistía para el Este y Sudeste de Asia, Nicholas Bequelin, en un comunicado de prensa.



Y agrega: “El derecho a la opinión está en peligro (…) Estas personas fueron encarceladas por ejercer sus derechos de forma pacífica” y juzgados en “una farsa de juicios”.



En China, en febrero de este año, Amnistía Internacional le dirigió una carta al presidente Xi Jinping, pidiendo una “acción urgente” por el activista taiwanés Lee Ming-che, cuyo maltrato en la cárcel fue descrito por la organización en la misiva.



“(Lee Ming-che) recibe comida en malas condiciones y ropa insuficiente en su glacial celda”, y agregan que fue condenado a cinco años de prisión por “subvertir el poder del Estado”.



En marzo del 2019, se conoció el caso de Nasrin Sotoudeh, una defensora de los derechos humanos de las mujeres en Irán y quien fue condenada a 38 años de prisión y a 148 latigazos. La organización también envió una carta en favor de ella pidiendo su libertad por tratarse de una “presa de conciencia”. Sotoudeh protestó en su país en contra del uso forzado del hiyab.



Además de estos personajes reseñados por la organización, también se han reportado casos en países como: Rusia, Turquía, Israel, Sudáfrica, Chad, Chile, República, entre otros.

Una mujer en Irán fue condenada a 38 años de cárcel y a 148 latigazos por, entre otras cosas, protestar contra el uso del hiyab. Foto: 123rf

¿Qué se entiende por los presos de conciencia?

El origen de la definición de ‘presos de conciencia’ está inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en sus artículos 18 y 19, cuyos planteamientos propenden por el derecho de la libertad de pensamiento en todas las personas.



La organización explica que una persona se convierte en ‘preso de conciencia’ por:



- Por pertenecer a un grupo minoritario que lucha por su autonomía.



- Por insistir en prácticas religiosas que no aprueba el Estado.



- Por llevar a cabo actividades sindicales como participar en huelgas o manifestaciones.



- Porque han escrito y denunciado sobre violaciones que se estaban cometiendo en sus países.



- Por negarse a hacer el servicio militar por motivos de conciencia.



- Por no utilizar la lengua oficial de su país.



En cuanto al número total de presos por conciencia en el mundo, la organización dice: “No se sabe con certeza cuántos hay en el mundo. Están en manos de gobiernos, en países con diferentes sistemas políticos y sociales. Lo que sí es seguro es que, por cada caso que llega a convertirse en noticia, hay muchos más desconocidos”.



