Covid-19 y pelea EE. UU. con China, claves en la Asamblea de la ONU

La ONU conmemoró este lunes su aniversario 75 en lo que fue la antesala para el debate de la Asamblea General, que arranca el martes y que este año se celebrará de forma virtual debido a las restricciones de la pandemia. El tono general previo a la cumbre fue un respaldo al multilateralismo de la organización, en varios mensajes pregrabados que enviaron algunos líderes mundiales.

“Hoy tenemos un excedente de problemas multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales”, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.



(En contexto: ¿Qué se puede esperar de la Asamblea General de la ONU?)



Pero la pandemia marcará tanto el formato de la Asamblea como su contenido, pues se espera que sea el eje de los discursos de muchos de los líderes, preocupados tanto por las consecuencias sanitarias como por las económicas y sociales de una de las mayores crisis que ha vivido el mundo en décadas.



En el debate general de alto nivel se espera que, además de la respuesta global al covid-19, también se aborden la creciente rivalidad entre EE. UU. y China, el choque en torno al acuerdo nuclear iraní y la crisis climática.



Los actores principales durante esta Asamblea, sin duda, serán China y Donald Trump. Este podría ser su último discurso ante la ONU, una oportunidad clave para resumir su doctrina nacionalista ante los votantes de los que depende su reelección en noviembre.



Aunque finalmente no lo hará, Trump quería pronunciar en persona su discurso, en parte para subrayar su idea de que se puede hacer vida normal pese al covid-19. Expertos coinciden en que su audiencia prioritaria serán los votantes en EE. UU., y no los diplomáticos de la ONU.



Se espera que, además de los temas relacionados con la soberanía, Trump arremeta contra la Organización Mundial de la Salud y en particular contra China, a cuyo gobierno culpa del impacto de la pandemia en EE. UU.



De hecho, hace un año Guterres utilizó su discurso ante la Asamblea para alertar del riesgo de una “gran factura” que dividiría al mundo en dos sistemas, uno encabezado por EE. UU. y otro por China. Desde entonces, en lugar de apaciguarse, el conflicto entre las dos potencias no ha hecho más que crecer. Por primera vez, Donald Trump y Xi Jinping intervendrán ante la misma Asamblea General, tras las ausencias del presidente chino en los últimos años.

El presidente Duque envió este lunes un mensaje pregrabado a propósito de los 75 años de la ONU. Foto: Presidencia

(Lea aquí: 75 años de la ONU: ¿qué se ha dicho durante la cumbre?)



El presidente de China, Xi Jinping, entre tanto, pidió ayer (en un mensaje pregrabado a propósito de la celebración de los 75 años de la ONU) abandonar la “mentalidad de Guerra Fría” y a apostar por una cooperación entre países en la era postcovid-19.



Entre tanto, Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad por una misión especial de la ONU, reapareció ayer en la organización de manera virtual. Maduro denunció a Washington como un “hegemón” (palabra inexistente en español, supuestamente derivada de hegemonía) que busca imponer su supremacía en el mundo.



Por otro lado, tras abandonar el acuerdo nuclear con Irán sellado en 2015, en los últimos meses EE.UU. ha endurecido su acometida contra ese pacto, que la Unión Europea (UE), Rusia y China tratan de mantener con vida.



La última batalla se está librando precisamente en la ONU, donde EE. UU. –tras fracasar en su intento de prorrogar el embargo de armas contra Irán– ha invocado una cláusula del acuerdo nuclear para pedir el restablecimiento de todas las sanciones internacionales levantadas con la aprobación del pacto.



Por otro lado, pese al parón económico provocado por la pandemia, el calentamiento climático sigue acelerándose, según un informe reciente de Naciones Unidas, que quiere utilizar la Asamblea General para apremiar a los países a usar la recuperación de la pandemia con el fin de impulsar una economía “verde” y cumplir con las metas del Acuerdo de París.



(Lea aquí: Estados Unidos anuncia nuevas medidas contra Irán y Maduro)



Uno de los asuntos medioambientales más relevantes serán las críticas que ha recibido Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, contra su política en la Amazonia. Bolsonaro está en escrutinio mundial ya que entre enero y agosto la deforestación, causante de buena parte de los incendios amazónicos, se redujo apenas 5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando alcanzó números récords.

A propósito, su vicepresidente Hamilton Mourão dijo: “Bolsonaro responderá en su discurso del martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) a las críticas contra su política amazónica”.



