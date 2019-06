Los efectos negativos de que Asia no reciba más residuos plásticos

Varias organizaciones en todo el mundo han alertado sobre las consecuencias que tiene para el planeta la negativa de China y países del sudeste asiático a seguir recibiendo residuos plásticos del extranjero.

Un reportaje de la agencia AFP dice que esas decisiones están creando un desequilibrio en el circuito mundial de reciclaje y está obligando a los países occidentales (lo que más exportan desperdicios) a buscar otras soluciones.



Un reciente informe de la ONG Alianza Global de Alternativos a la Incineración (Gaia) advierte que “cuando China tomó medidas para proteger su territorio de la contaminación por plástico, la industria global de reciclaje de ese material se sumió en el caos”.



Y agrega Gaia: “Los países ricos se habían acostumbrado a exportar plástico, dándole poca importancia o haciendo pocos esfuerzos para asegurar que el material se reciclara y no dañara otros países. Estados Unidos y países europeos no solo exportaron sus residuos plásticos, sino que también la contaminación asociada a deshacerse de ellos”.



Greenpeace también ha hablado sobre las medidas que tomó China en 2018: “Las repercusiones han sido globales. En la actualidad, el plástico no tiene un lugar adecuado para ir”.

Foto archivo Foto: Roger Urieles / CEET

Esa misma organización ha dicho en informes que los cinco países principales países exportadores de residuos, entre enero y noviembre (2018), fueron: EE. U.U (16,5%), Japón, (15,3%), Alemania (15,6%), Reino Unido (9,4%) y Bélgica (6,9%).



Entre los que más reciben esos desechos, durante ese mismo periodo, están: Malasia (15,7%), Tailandia (8,1%), Vietnam (7,6%) y Hong Kong (6,8%).



Malasia -país que está recibiendo una gran porción de los desechos-, según reporta la AFP, decidió que a partir de ahora devolverá a sus países de origen centenares de plástico contaminado.



"Las medidas que tomó el gobierno malasio subrayan la importancia del reciclaje responsable, de la utilización de protocolos y de la gestión previa del proceso", dice a la AFP Adina Renee Adler, del Isri, la asociación que reúne a las compañías del sector del reciclaje.



Igual que China y Malasia, Tailandia también tomó medidas para restringir las importaciones de residuos plásticos, que tuvieron como consecuencia su desvío hacia otros países menos estrictos en la materia, como Indonesia o Turquía, según el informe de Gaia.



Greenpeace apunta que actualmente las regiones que más están mostrando una tendencia al alza en la importación de residuos son: India, Taiwán, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, Corea del Sur y Turquía.

Los que más producen desechos

Según el último informe del Banco Mundial titulado ‘What a Waste 2.0’, “en el mundo se generan anualmente 2010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, y al menos el 33% de ellos no se gestionan sin riesgo para el medio ambiente”.



Y agrega: “El informe de 2018 proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico harán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumente 70% en los próximos 30 años y llegue a un volumen asombroso de 3.400 millones de toneladas de desechos generados anualmente”.



Ese mismo documento detalla que las regiones que más están produciendo desechos anualmente a nivel mundial son: Asia Oriental y el Pacífico, 468 millones de toneladas; Europa y Asia Central, 392 millones de toneladas; Asia meridional, 334 millones de toneladas; América del Norte, 289 millones de toneladas; América Latina y el Caribe, 231 millones de toneladas; África del sur, 174 millones de toneladas y Oriente medio y África del norte, 129 millones de toneladas.



Gaia recomienda que los gobiernos deben actuar de forma colectiva para enfrentar la producción, exportación, reciclaje y disposición de los plásticos. Además, dice que “los países en desarrollo deben imponer prohibiciones para la importación de plástico para prevenir el envío de residuos desde países de altos ingresos a comunidades pobres”. También, les pide a los exportadores que “deben hacerse responsables por su reducción de plástico y reciclarlo de forma local”.



Redacción APP

*Con información de AFP