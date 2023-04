El presidente mexicano, Andres Manuel López Obrador, se está recuperando en el Palacio Nacional de su tercer contagio por covid-19, y los rumores sobre complicaciones de salud mayores no son ciertos, dijo este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que tomó el lugar del presidente durante las conferencias.



López Obrador, de 69 años, anunció este domingo que resultó positivo en una prueba de covid-19 y aseguró que "su corazón está al 100". "Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México", compartió a través de Twitter.

“Nosotros esperamos que en los próximos días, dos o tres días más, pueda ya estar aquí presente en las conferencias de prensa", señaló el secretario de Gobernación.



"En tanto, nos ha encargado que estemos muy al pendientes de la agenda, de que atendamos los compromisos que habían sido agendados con anterioridad y, en este caso, que estemos al frente de la conferencia de prensa”, agregó.



Durante la rueda de prensa, Adán Augusto López, que tomó el lugar del presidente, desmintió rumores acerca de que la salud del líder mexicano se había deteriorado.

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

"Hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a covid-19. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer creer", comentó el secretario federal en la conferencia matutina.

“No hay nada de eso, eso quisieran, pero goza de cabal de salud. Él mismo lo dijo ayer, está al 100 % en cuanto a su salud cardiaca. Y bueno, yo creo que a nadie debe asustar el que haya resultado con contagio de covid", indicó Augusto López.



Las declaraciones ocurren luego de que los partidos de la oposición mexicana demandaran mayor transparencia sobre el estado de salud del presidente.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López (@adan_augusto) confirmó lo que les informé el día de ayer: el presidente López Obrador está llevando su recuperación en Palacio Nacional.



Relató que desde el sábado por la noche ya presentaba síntomas de un resfriado. Se le hizo… pic.twitter.com/MpFzlLmuZ3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 24, 2023

"Adán Augusto no es médico y el gobierno del que forma parte es irresponsable al asegurar -sin mayor prueba que su palabra- que López Obrador goza de cabal salud. No sería la primera vez que mienten sobre el tema, si tiene covid-19 que lo demuestren", escribió el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jesús Zambrano, en su cuenta de Twitter.



Además, agregó que la salud del presidente "es un tema de interés público" y que "el aislamiento en el Palacio Nacional", su residencia y donde el mandatario pasará la enfermedad, "no es novedad", presuntamente aludiendo a la poca exposición de López Obrador, poco dado a comparecer más que en actos gubernamentales, sus ruedas de prensa diaria o cumbres internacionales.

Facebook Twitter Linkedin

La salud del mandatario, de 69 años, causa inquietud porque ya había enfermado de covid-19 dos veces. Foto: EFE

La salud del mandatario, de 69 años, causa inquietud porque ya había enfermado de covid-19 dos veces, la primera en enero de 2021 y la segunda en enero de 2022. Además, el gobernante mexicano padece de hipertensión.



En enero de 2022 tuvo un cateterismo, una exploración en el corazón, y en diciembre de 2013 sufrió un infarto agudo de miocardio, por lo que entonces tuvo una cirugía coronaria.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO