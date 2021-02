Premio Nobel de la Paz: Greta Thunberg y la OMS son nominados

La activista contra el cambio climático Greta Thunberg, el líder opositor ruso Alexéi Navalni y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están entre los nominados al Premio Nobel de la Paz 2021, todos respaldados por legisladores noruegos.



Si bien dichas nominaciones no implican el respaldo del comité del Nobel, que están abiertas hasta este domingo, miembros de parlamentos de todo el mundo, e inclusive, antiguos ganadores, pueden proponer a sus candidatos.



Uno de los nombres que llama la atención es el de Henrik Urdal, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, a quien los propios legisladores noruegos han nominado año tras año desde 2014, con excepción del 2019.



Greta Thunberg, quien fue nominada en 2019 y 2020 al Nobel de la Paz, fue de nuevo destacada por los legisladores noruegos por su lucha contra el cambio climático. Nombrada como una de "las principales portavoces en la lucha contra la crisis climática", también destacaron al grupo de campaña que ella cofundó, Fridays for Future, que también recibió el aval.



Por su parte, Alexéi Navalni, condenado a tres años y medio de prisión en Rusia, fue nominado por académicos rusos y por el exministro noruego Ola Elvestuen por sus "esfuerzos por una democratización pacífica de Rusia".



Por su parte, la OMS y su programa Covax, que busca asegurar un acceso justo a las vacunas contra el covid-19 para los países pobres, es otro de los candidatos iniciales al galardón.



La batalla contra el coronavirus está al frente y en el centro, incluida una nominación para la alianza de vacunas GAVI.

Las vacunas son un símbolo de esperanza en el mundo que se debate en plena pandemia. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN /AFP

Asimismo, el parlamentario noruego Petter Eide nominó al movimiento Black Lives Matter "por su lucha contra el racismo y la violencia por motivos raciales".



Otros nominados incluyen al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la OTAN, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y Aminatou Haidar, por su campaña pacífica hacia un Sahara Occidental independiente.



Otros nombres que suenan son el de las activistas bielorrusas Sviatlana Tsikhanouskaya, Maria Kolesnikova y Veronika Tsepkalo por su "lucha por unas elecciones justas e inspiración para la resistencia pacífica", dijo el nominador, Geir Sigbjoern Toskedal.



El Comité Húngaro de Helsinki, un grupo de derechos humanos, y a IUSTITIA, un grupo de jueces polacos que defienden los derechos civiles, también están nominados.



El Comité Noruego del Nobel, que decide quién gana el premio, no comenta sobre las nominaciones, manteniendo en secreto los nombres de los nominadores y los nominados no seleccionados. Pero los nominadores pueden optar por revelar sus elecciones.

Una vez que se cumplen las fechas, que termina este domingo, el comité elabora una breve lista de candidatos tras evaluar el trabajo de todos los que han sido presentados.



La libertad de información suele ser uno de los temas que rondan a los nominados, incluido el Comité para la Protección de Periodistas, el experiodista de Charlie Hebdo, Zineb el Rhazoui, la página web de noticias Hong Kong Free Press, la Red Internacional de Verificación de Datos y Reporteros sin Fronteras (RSF).



