¿Por qué se conmemora el Día Mundial del Inodoro?

Las Naciones Unidas han advertido que al menos un 60 por ciento de la población mundial –unas 4.500 millones de personas- no disponen de inodoros en sus viviendas o tienen un sistema de saneamiento deficiente.



Esa situación da como resultado que unos 892 millones de personas defequen al aire libre. Muchos de esos desperdicios no son tratados en un lugar adecuado. Por eso, la ONU trabaja para hacer consciencia sobre cómo los inodoros contribuyen a la propagación de enfermedades.

“Los retretes (inodoros) salvan vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales. Este día (…) busca crear consciencia acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas que la resuelvan”, señalaron las Naciones Unidas en una comunicación oficial.



La ONU –a través de la Unicef y la Organización Mundial de la Salud- ha dado otras cifras críticas entorno a este flagelo:



- Cerca de 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable que podría contener heces.

- Un tercio de las escuelas en todo el mundo no proporciona servicios sanitarios.

- 900 millones de estudiantes no tienen las instalaciones necesarias para lavarse las manos.

- El 80 por ciento de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio ambiente sin ser tratadas.

El 24 de julio de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió decretar el 19 de noviembre el Día Mundial del Retrete en el contexto de estos alarmantes números.



¿Dónde se concentran estos casos? Según reportes, de las 892 millones de personas que defecan al aire libre, más de la mitad de ellas (520 millones) viven en la India.



La ONU denuncia que muchas veces las mujeres de estos lugares deben esperar a que llegue la noche para aventurarse al exterior y hacer sus necesidades. Se espera que el Gobierno de la India construya unos 90 millones de inodoros para el 2019.



¿Cuáles soluciones se han pensado para esto? Un documento de la ONU titulado ‘Día mundial del retrete 2018: cuando la naturaleza llama’ explica que hay algunas soluciones basadas en la naturaleza para tratar los desechos humanos.



Las letrinas de compostaje, que recogen y tratan los desechos humanos en el sitio, y producen suministro gratuito de fertilizante para los cultivos, y los humedales y carrizales artificiales, que filtran los contaminantes de las aguas residuales antes de devolverlas a las corrientes del agua, son algunos de los ejemplos que cita el documento.



En Egipto, un proyecto de humedal artificial, construido en Bilbeis, a 55 kilómetros de El Cairo, logró que las aguas residuales tratadas sirvieron para regar eucaliptos destinados a la fabricación de cajas de embalaje.



*Con información de las Naciones Unidas