Las claves: ¿para qué sirve celebrar días internacionales y mundiales?

La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene dentro de su calendario de días internacionales y mundiales al menos 155 fechas para conmemorar.



Entre ellas hay asuntos como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados (12 de abril), el de las Viudas (23 de junio) o el del Retrete (19 de noviembre). Todos los meses hay al menos una celebración.

De hecho, el pasado 21 de septiembre se conmemoró el Día de la Paz; el de Lenguaje de Señas, el día 23; y este 26, la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Pero, ¿para qué sirven estas celebraciones de días y por qué se crearon?



La ONU señala que el propósito es “sensibilizar, concienciar, llamar la atención y señalar que existe un problema sin resolver”.



En esa misma línea, Angélica Rodríguez, profesora e investigadora de la Universidad del Norte, explicó que a través de estas fechas los gobiernos analizan cómo pueden abordar alguna situación para que se tomen medidas concretas.

La Asamblea General suele hacer una descripción de la situación que se quiere tratar. Foto: EFE

¿Cómo se hace?

La ONU explica en su página oficial que, al proclamar una fecha sobre un tema determinado, la Asamblea General suele hacer una descripción de la situación que se quiere tratar y dar un contexto de lo que está ocurriendo.



De lo que allí surge se constituye una suerte de hoja de ruta para los Estados Miembros de la ONU. Esto “también sirve de termómetro para conocer cuál es el interés que un asunto despierta en una determinada región”, dice el organismo.



Por ejemplo, explicó la investigadora Rodríguez, en 1993, cuando la Guerra Fría llegaba a su final, la ONU decidió celebrar el Día Internacional de la Paz y que éste coincidiera con el tercer martes de septiembre, cuando tenía lugar el periodo ordinario de la Asamblea General. Luego, en 2001 se estableció como día fijo el 21 de septiembre.



El propósito para esta fecha es el fortalecimiento de los ideales de paz entre los países.

El Día de la Paz, por ejemplo, busca fortalecer los ideales de paz entre los países. Foto: Mauricio León. Para EL TIEMPO



¿Existe alguna diferencia entre Día Internacional y Mundial?

En esencia, según la ONU y Rodríguez, la diferencia es mínima. Los días son definidos por la Asamblea General y las agencias adscritas a la ONU. Sin embargo, este tema va mucho más allá: hay semanas, años y hasta decenios internacionales.

¿Idealismo o mercadeo?

Jesús Arroyave, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad del Norte, explicó que estas estrategias de “el día de” suelen tener un impacto social positivo y logran que las personas reflexionen, pero suelen olvidarse el resto del año.



En palabras de Arroyave, lo deseable es que exista un esfuerzo sostenido (no solo durante un día), para que cause un impacto importante.



“Si queremos que alguien se haga una prueba de cáncer no debe ser información de un día, sino una exposición continua, una campaña constante”, dijo.



El profesor también explicó que, en casos como el del sector de la salud pública, “celebrar días puede no trascender y ser considerado como una estrella fugaz en el firmamento”.



ELTIEMPO.COM