¿Por qué Lilibet Diana, la hija de Meghan y Harry, no será princesa?

El príncipe Enrique y Meghan Markle anunciaron este domingo el nacimiento de su hija Lilibet Diana, un momento de alegría que culmina un año de lazos cada vez más tensos entre la pareja y la familia real británica.



"Lili se llama así en honor a su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, se eligió en honor a su querida y difunta abuela, la

Princesa de Gales", dice un comunicado de la pareja.



(Lea además: ¿Por qué el príncipe Harry y Meghan eligieron ese nombre para su hija?)

La pequeña, segunda hija de la pareja y octava en la línea sucesoria del trono británico, nació el viernes en Santa Barbara y ya está en su casa. "Peso 3,5 kilos. La madre y la niña están bien y se han instalado en casa", dice el anuncio.



(Además: ¡Nació Lilibet Diana! Hija del Príncipe Harry y Meghan Markle)



Poco después del anuncio, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que la reina Isabel y la familia real habían sido informados y estaban "encantados con el nacimiento de la hija del Duque y la Duquesa de Sussex".



El padre de Harry, Carlos, y su hermano, Guillermo, también enviaron sus felicitaciones. "Deseándoles lo mejor en este momento tan especial", tuiteó el príncipe de Gales, mientras que los duques de Cambridge aseguraron que "todos estamos encantados con la feliz noticia de la llegada de la bebé Lili".



(Le puede interesar: El príncipe Harry quiso dejar la realeza desde que murió su madre)



El primer ministro británico Boris Johnson también hizo llegar sus felicitaciones, así como algunas celebridades. La humorista Ellen DeGeneres, amiga de la pareja, escribió: "Felicidades Meghan, Harry y Archie. íBienvenida al mundo Lilibet!".



La pareja vive cerca de Los Ángeles tras su decisión de abandonar sus funciones en la familia real a comienzos del año pasado.



(Lea también: Los cortesanos quieren que el príncipe Harry renuncie a su título)

En marzo dieron una explosiva entrevista en la televisión estadounidense que desató la mayor crisis de la familia real británica desde la muerte de la madre de Enrique en un accidente de auto en París en 1997. La entrevista de dos horas fue vista por más de 11 millones de estadounidenses y 17 millones en Reino Unido y en ella Enrique y Meghan dijeron que el racismo fue parte de su decisión de abandonar el país.



"Les preocupaba qué tan oscura iba a ser su piel por lo que negaron a Archie el título de Príncipe, algo que no han negado a ningún otro miembro de la familia y también le quitaron su seguridad", dijo Meghan.



Según contó, la Familia Real se aseguró de retirar el título de Príncipes a los hijos de Harry, lo cual les corresponde por ser descendientes de un heredero de la corona.



Añadió que se sintió abrumada por la idea de que su hijo "no fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría".



(En contexto: Meghan y el príncipe Harry acusan a la realeza de racismo)



Sin embargo, algunos de los nietos de la Reina Isabel II son príncipes y princesas y otros no.



La ley de 1917 decretada por el rey Jorge V señala que el título de príncipes y princesas será para los hijos, nietos y bisnieto mayor de la reina.



Aunque, en el 2012 la reina emitió una "patente" para que el príncipe Guillermo y su esposa, Catalina, pudieran nombrar a sus hijos príncipes y príncesas. Decisión que no aplica para los hijos del príncipe Enrique y Meghan Markle, en este caso ni para Archie ni Lilibet Diana.



(También: Meghan Markle gana demanda por polémica carta a su padre)



CON INFORMACIÓN DE AFP