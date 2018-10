¿Por qué la ciudadanía no está participando en activismo político?

La participación de la ciudadanía en escenarios políticos –como votar, asistir a campañas o discursos públicos, ser voluntario en algún tipo de activismo o donar dinero a un propósito social- son consideradas actitudes sanas para la democracia de un país.



Sin embargo, un estudio del Pew Research Center –un tanque de pensamiento ubicado en Estados Unidos- demuestra que muchas personas en algunas partes del mundo se sienten desconectadas de la política. A esa conclusión llegaron a través de encuestas que realizaron en 14 países, a 14.875 participantes.

Los lugares que se tuvieron en cuenta fueron: Argentina, Brasil, México, Grecia, Kenia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Nigeria, Filipinas, Polonia, Sur África y Túnez.



Entre las principales conclusiones, el informe advierte que votar es la única manifestación política que más de la mitad de los encuestados ha usado en los últimos años (78% aseguró que ha votado al menos una vez en el pasado). No obstante, poca gente siente la iniciativa de hacer parte de otro tipo de activismo.

Algunas conclusiones de la encuesta

El 49% de los encuestados dijo que nunca iría a un evento de campaña de política o a un discurso. Entre tanto, el 20% dijo que quizá lo podría hacer y el 33% dijo que lo ha hecho alguna vez.



En cuanto a participar como voluntario de alguna organización, el 42% aseguró que nunca lo haría, el 27% que eventualmente podría hacer esto y el otro 27% que alguna vez lo ha sido (promedios en los 14 países).



Otro de los escenarios que últimamente se incluye en este tipo de estudios es el activismo a través de redes sociales o plataformas en línea. Sin embargo, la sorpresa es que, en promedio, el 63% de las personas en esos países dijo que nunca ha publicado comentarios sobre cuestiones políticas. Entre tanto, el 17% sí había hecho algún comentario sobre estos temas.



Sobre participar en una protesta organizada, el 61% expresó que nunca lo ha asistido a este tipo de escenarios, el 21% que podría hacerlo y el 14% que alguna vez en su vida asistió a este tipo de espacios.



Finalmente, sobre contribuir económicamente con algún tipo de organización de este estilo, solo el 12% de los encuestados dijo que ha donado dinero alguna vez. El 67% de las personas nunca lo haría y el 19% quizá se plantearía ayudar.

El 61% de los encuestados en el estudio del Pew Research Center expresó que nunca participaría en una protesta organizada. Foto: Reuters

¿A qué se debe ese fenómeno?

Juan David Cárdenas, investigador del Observatorio de Medios de La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, explica que en el mundo se están presentando unos fenómenos de desconfianza sobre la democracia como sistemas políticos, lo que está teniendo consecuencia la llegada de personas al poder que “no son líderes respetuosos de la democracia”.



Es el caso por ejemplo de Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte ha mostrado posiciones polémicas y sanguinarias sobre los derechos humanos. También, en Brasil, los últimos acontecimientos en la contienda electoral del gigante suramericano han mostrado al candidato Jair Bolsonaro –quien se perfila ganador este 28 de octubre- como racista y homofóbico.



“Pasa en el primer y en el tercer mundo. Muchos países no han logrado satisfacer las necesidades básicas de las personas, y ellos siguen votando porque es el único compromiso con el sistema, (…) pero la gente no suele verse representados (en la política)”, asegura Cárdenas.



En cuanto a Colombia, Juan David Cárdenas considera que el país (aunque no hace parte del estudio) está conectado con las tendencias que el informe menciona. Sin embargo, cree que hay una movilización entorno a la educación pública, medio ambiente y la seguridad social.



“Creo que las redes sociales en Colombia sí han tenido el papel de movilizar a los jóvenes y poner en la agenda pública temas que son trascendentales. Estamos en un escenario novedoso y dinámico”, dijo.



ELTIEMPO.COM - APP