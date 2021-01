¿Por qué hay países que tienen una lenta vacunación contra el covid?

Los países de la Unión Europea (UE) comenzaron a inmunizar contra el covid-19 el 27 de diciembre con la vacuna de Pfizer/BioNTech, pero el progreso es mucho más lento que en Estados Unidos, el Reino Unido o Israel, que ya vacunaron a más de un millón de sus ciudadanos.



La Comisión Europea expresó este lunes su confianza en que su estrategia de vacunación hará que la UE supere los "obstáculos" que han frenado hasta ahora el despliegue de las vacunas en todo el bloque.



"Es obvio que un esfuerzo tan complejo siempre traerá dificultades", dijo a los periodistas el portavoz de la Comisión, Eric Mamer. Sin embargo, no se ofrecen, por el momento, detalles sobre esas dificultades, ni cuándo, ni cómo podrían ser solucionadas para permitir un mayor avance en la vacunación.

Promesas de una rápida vacuna

En Francia, el gobierno prometió "ampliar, acelerar y simplificar" su campaña de vacunación contra el covid-19 tras recibir fuertes críticas por su lento arranque con respecto a otros países europeos.



"La velocidad de crucero de la vacunación" contra el covid-19 en Francia "alcanzará la de nuestros vecinos en los próximos días", aseguró el ministro de Salud francés, Olivier Véran.



El ministro afirmó que este lunes se superaron en el país las 2.000 vacunaciones. "De aquí el jueves volveremos a aumentar de forma muy significativa" el número de vacunas administradas, añadió Verán.



Hasta el 1 de enero, 516 personas habían recibido la primera dosis de la

vacuna Pfizer/BioNTech en Francia, frente a 200.000 en Alemania y alrededor de un millón en Reino Unido.

La cantidad de dosis

Justamente, en Alemania, tanto dentro de la oposición como dentro de los partidos de la coalición de gobierno se expresan dudas acerca de si los países de la UE, a través de la Comisión Europea, realizaron suficientes pedidos de vacunas.

El ministro de sanidad alemán, Jens Spahn. Foto: Hendrik Schmidt. AFP

Pero afirmaciones de los responsables en sanidad apuntan a que la lentitud de la vacunación no se debe solo a la cantidad de dosis adquiridas.



"La vacuna es hoy un bien escaso en todo el mundo y por ello hay que establecer prioridades. Por eso, tenemos que pedir paciencia a parte de la población. La escasez no se debe a que hayamos pedido pocas dosis sino a las capacidades de producción", dijo el el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn.



Inicialmente, el Gobierno alemán se había fijado como meta vacunar a todas las personas que viven en residencias a más tardar hasta finales de enero. Sin embargo, según Spahn, dos estados federados admitieron que pueden tener problemas para ello, por lo que la fecha que rige para llegar a esa meta es ahora mitad de febrero.



El panorama puede ser menos desalentador, pues se espera que el ritmo de vacunación actual se acelere medida que se autoricen más vacunas.

Pero otro factor a tener en cuenta es que la cantidad de dosis y de personas vacunadas no es siempre la misma, ya que algunas fórmulas requieren una doble aplicación, lo que también puede hacer que la vacuna demore más en llegar a toda la población.



En Alemania se han puesto sobre la mesa algunas soluciones. Según el medio alemán Deutsche Welle (DW), las autoridades a cargo de la pandemia en ese país europeo estudian extender el tiempo entre la aplicación de las dosis para que así más personas puedan acceder a la vacuna.



Otra alternativa es sacar una mayor número de dosis de un mismo frasco de la sustancia. "De un frasco de la vacuna se podrían extraer hasta seis dosis, no solo cinco como hasta ahora. De hecho, los frascos traen cantidad de más", aclara DW.

Preparación para administrar las dosis

Por su parte, Países Bajos admite errores de cálculo en la política de vacunación, que va con dos semanas de retraso frente a la Unión Europea al haber asumido erróneamente que la primera vacuna que se autorizaría sería la de AstraZeneca, y no la de Pfizer/BioNtech, que requiere una logística especial para ultracongelar las dosis.



El primer ministro del Reino de los Países Bajos, Mark Rutte. Foto: John Thys. AFP

Aunque La Haya aseguraba que el retraso en las vacunaciones se debía a la falta de preparación de los sistemas informáticos que deben centralizar el registro de las inyecciones, subrayó siempre haberse estado preparando bien a nivel logístico.



“Es realmente decepcionante que vayamos dos semanas por detrás de otros

países”, lamentó el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

Aprender de la experiencia de otros países

​Las insistencia en una vacunación rápida no se limita a Europa. En Oceanía, la presión sobre las autoridades australianas para que den inicio a la campaña de vacunación contra el coronavirus va en aumento.

No obstante, el primer ministro, Scott Morrison, subrayó este martes que no se van a correr "riesgos inútiles".



Morrison, argumentó que los países más golpeados por el virus, como el Reino Unido, se vieron obligados a conceder las autorizaciones de manera urgente. "Australia no está en una situación de emergencia como el Reino Unido", dijo el dirigente conservador.



Al parecer, Australia no ve el hecho como un atraso en la vacunación sino como una oportunidad para obtener información sobre los fármacos a través de las campañas en otros países.



Por ahora, se espera que el órgano regulador australiano de su visto bueno sobre las vacunas en un mes y las primeras dosis se administren a finales de marzo.



