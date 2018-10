¿Por qué discursos como los de Bolsonaro y Trump seducen electores?

“Mi conclusión sobre Brasil es que la culpa es del Partidos de los Trabajadores (PT). El PT no hizo un ‘mea culpa’ de todos los errores que cometió y eso profundizó la división. Un candidato como Jair Bolsonaro ni en una junta de edificio tendría éxito”. Así lo asegura Mauricio Reyes Betancourt, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional.

“Jamás te violaría porque tu no lo mereces”, “Las leyes deben existir para las mayorías y las minorías deben adaptarse o desaparecer”, esas son algunas de las afirmaciones que ha dicho Bolsonaro.



Pero a pesar de esas polémicas frases, los votantes de Brasil lo escogieron como el presidente de su país el pasado domingo.



Sin embargo, esto no pareciera ser un fenómeno aislado en el mundo. En las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos también ganó el candidato con las frases y pensamientos más polémicos de todos los que participaron en la contienda.



“Tengo a la gente más leal, ¿alguna vez han visto algo así? Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”, “Si Hillary Clinton no puede satisfacer a su esposo, ¿qué le hace pensar que puede satisfacer a Estados Unidos?”, dijo Donald Trump, quien hoy es presidente de EE. UU.



Incluso, en Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha ocupado los titulares de la prensa mundial por su guerra contra las drogas. En el 2017, un artículo de la AFP decía que en ocasiones el filipino declaró que estaría “feliz de masacrar” a millones de toxicómanos, y también suele referirse a sus opositores como “hijos de puta”.

¿Por qué triunfan los discursos impopulares?

Jair Bolsonaro habló mal de las mujeres, de los homosexuales y de los 'afros'. Se declaró como un nostálgico de la dictadura y hasta dio a entender que podría acelerarse la deforestación en la Amazonia para favorecer intereses industriales. ¿Cómo logró, entonces, llegar a la presidencia?



“Este tipo de discursos encuentran un terreno para encontrar legitimidad cuando hay problemas políticos, económicos y social en los países. Donde estos discursos tienen resonancia es en sociedades que están atravesando por este tipo de crisis y los gobernantes se encargan de exacerbar sentimientos de inseguridad en las personas”, aseguró Juan David Cárdenas, investigador del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.



En ese sentido, estos discursos impopulares representan cierto descontento de la sociedad que es explotado mediante la inseguridad y el miedo que sienten las personas ante la incertidumbre del futuro.



Catalina Jiménez, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, dice que toda civilización tiene cierto grado de miedo que es aprovechado cuando se vulnera el estado económico de las personas o cuando su bienestar se ve amenazado en las crisis.



Tanto Cárdenas, Jiménez y Reyes, coinciden en que estos triunfos electorales de políticos impopulares se da por una desconexión por parte de los discursos de los partidos tradicionales que ignoran los intereses de la sociedad.



De hecho, un estudio reciente del ‘Pew Research Center’ –un tanque de pensamiento ubicado en Estados Unidos- demuestra que muchas personas en algunas partes del mundo se sienten desconectadas de la política. A esa conclusión llegaron a través de encuestas que realizaron en 14 países (incluidos Brasil y Filipinas), a 14.875.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte ha hecho bromas que han generado indignación en repetidas ocasiones sobre la violación de las mujeres. Foto: Francis R. Malasig / Efe

Discursos incorrectos que seducen

Juan David Cárdenas considera que actualmente la humanidad está atravesando por un ciclo de cambio histórico, que no solo se da en la arena política, sino por el choque de valores entre varios sectores de la sociedad. “La gente está viendo amenazada en el progresos sus propios valores y ahí es donde empiezan a aflorar muchos instintos primarios”, dijo.



“Personajes como Trump y Bolsonaro recurren a la emocionalidad, al miedo latente, que a veces está escondido, y el cual se amplifica como una herramienta para lograr sus propios intereses”, reconoce Jiménez.



Pero, ¿es posible evitar este tipo de discursos? Mauricio Reyes dice que es importante de que existe una educación en los electores y un horizonte en materia de derechos humanos en la política de los países.



“Cuando lo países tienen unos sistemas políticos tan inmaduros como los de América Latina, hay que hacer algo y hay que empezar por la tolerancia hacia al otro y defender al otro”, enfatizó Reyes.



