¿Qué tan alta es la pobreza en Colombia en comparación al mundo?

El jueves 29 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló las cifras críticas de la situación socio-económica para el país en materia del empobrecimiento causado por la pandemia de coronavirus.



Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, explicó que esto llevó a que 3,6 millones de personas más en Colombia estuvieran en situación de pobreza, de las cuales 1,1 millones corresponden a Bogotá.



De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el 2020 finalizó con 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria.

Según el reporte del coeficiente de Gini (va de 0 a 1. Cuanto más alto el número, más desigualdad existe), pasó de 0,505 en 2019 a 0,537 el año pasado.

El 'trapo rojo' se convirtió en un símbolo de la necesidad en tiempos de pandemia. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

Por otra parte, las ciudades con mayores índices de pobreza en el país fueron Bogotá, con 31,3 por ciento; Cali y su área metropolitana (AM), con 10,6 por ciento; Medellín (AM), con 9,4 por ciento, y Barranquilla (AM), con 8,6 por ciento.



Si bien las cifras son alarmantes, la entidad recalcó que la situación pudo empeorar en ese mismo periodo de tiempo dado que las ayudas repartidas por entidades gubernamentales permitieron ‘mitigar’, en cierta medida, el impacto.



Según Oviedo, esas ayudas y subsidios evitaron que entre 1,1 y 2,2 millones de personas cayeran en situación de pobreza en el país.



Conociendo la situación en Colombia surge la pregunta, ¿cómo se ubica el país en comparación a otras naciones de la región y del mundo en estos tiempos de coyuntura sanitaria?



América Latina

En América Latina la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) explicó que 209 millones de personas son consideradas pobres y, de ese total, 78 millones viven en condición de indigencia.

209 millones de personas son consideradas pobres en América Latina. Foto: iStock

La entidad dio a conocer un documento sobre la situación en la región. Los mayores niveles de pobreza tras el impacto del coronavirus se ubicaron en Honduras (del 52,3 por ciento al 58,6 por ciento), Bolivia, (del 31,1 por ciento al 39 por ciento), Colombia (del 31,7 por ciento al 38,7 por ciento) y El Salvador (del 30,4 por ciento al 38 por ciento).



El mayor incremento de pobreza, a nivel de magnitud, se registró en Uruguay, ya que su salto de 8,8 por ciento a 11,6 por ciento se traduce como un aumento del índice de un 31,8 por ciento. A este país le siguen Ecuador (29,6 por ciento), Perú (26,7 por ciento), Bolivia (25,4 por ciento) y Colombia (22 por ciento).



Según reportó 'La República', a inicios de mes, Venezuela pasó a ser el país más pobre del continente americano, ubicándose por encima de Haití.

Venezuela pasó a ser el país más pobre del continente americano FACEBOOK

TWITTER

Según el Fondo Monetario Internacional, las últimas estadísticas reportaron que Venezuela tendrá el peor récord de pobreza con una contracción del 10 por ciento, la cual se suma a la caída del 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con 2020 y que, además, pronostica otra caída de 5 por ciento de PIB para 2022.



Además, el índice Anual de Miseria de Hami ubicó a Colombia en el puesto 41 de los 156 países analizados, siendo 1 el de mayor miseria y 156 el de menor.



El estudio se basa en el índice de miseria bajo los conceptos de la alta inflación, los elevados costos de los préstamos bancarios y el desempleo.



Colombia fue superado por Venezuela, ubicado en el primer lugar. Otros países de la región en el listado fueron Argentina (Puesto 7), Perú (18), Uruguay (33) y Panamá (40).



Pobreza mundial

El 20 de abril de 2020 se publicó el informe mundial sobre las crisis alimentaria, en el cual, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), se estipuló que el efecto económico de la pandemia podría duplicar el número de personas en situación de hambre aguda. Y vale decir que, para ese entonces, apenas se estaban presentando los primeros grandes confinamientos.



Yemen enfrenta una hambruna masiva. Foto: AFP

La crisis del covid-19, aún no superada más allá de los logros sociales y científicos, incrementó de manera significativa los niveles de pobreza y hambruna en el mundo. Por ejemplo, en marzo de este año la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertaron que son 20 países los que están próximos a ser asolados por la hambruna.



Quienes encabezan la lista son Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria. Qu Dongyu, director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), comentó que 34 millones de personas en el mundo están a punto de morir de hambre.



“La magnitud del sufrimiento es alarmante. Nos incumbe a todos actuar ahora y con rapidez para salvar vidas, salvaguardar los medios de subsistencia y prevenir la peor situación”, alertó el funcionario.



La magnitud del sufrimiento es alarmante FACEBOOK

TWITTER

Además de los países anteriormente mencionados, también aparecen en la lista Afganistán, la República Centroafricana, Etiopía, Nigeria, Somalia y Sudán del Sur.



En términos de pobreza de renta per cápita, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer los cinco países más pobres del 2020: Burundi, Sudán del Sur, Malawi, Mozambique y la República Democrática del Congo.

