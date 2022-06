Hay dos millones de personas que han sido abandonadas en esta contienda electoral. Dos millones de personas que sueñan con construir un proyecto de vida, con encontrar oportunidades para desarrollarse dignamente, trabajar, educarse y darles de comer a sus hijos.



Pero eso no es todo. Son personas a quienes han denigrado, insultado, les han violado sus derechos humanos y, lo que es peor, les han pedido que regresen a donde sus violadores para que sigan abusando de ellas.



Estas personas son los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia huyendo de la crisis política y social que ha causado el régimen de Nicolás Maduro y a quienes Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no han prestado atención durante los meses que llevan en campaña. Largos meses que se han llenado de insultos e improperios, y que los colombianos ya quieren que terminen.

De esa exclusión tal vez solo se pueda sacar una cosa positiva: pese a que ciudadanos han hecho llamados a la expulsión de los venezolanos y le han pedido a los candidatos que actúen en su contra, como lo demuestran los monitoreos del Barómetro de Xenofobia, ni Petro ni Hernández han sido cómplices de esa discriminación para ganar adeptos.



Ni siquiera sabiendo que un discurso con esas características podría ser popular en un electorado que en sus mayorías ha mostrado rechazo a los venezolanos, los candidatos han caído en estas prácticas. Algo de lo que no pueden sentirse orgullosos en otros países como Perú o Ecuador, donde la campaña electoral sacó el lado xenófobo de varios candidatos.



Pero la realidad es que más allá de ese leve aspecto positivo, ignorar a dos millones de venezolanos no es una actitud muy respetuosa de sus derechos y por la cual se debe agradecer.

En sus planes de gobierno ambos candidatos le dedican escasas tres líneas al asunto migratorio y los dos mencionan como uno de los planes ayudar a que los venezolanos retornen a su país, como quien quiere salir de “ese problema” cuanto antes. Nada más alejado de la realidad que esa propuesta, pues no contempla que la mayoría de los venezolanos que han llegado a Colombia tienen la intención de permanecer y construir aquí su futuro.



Pero además con esta propuesta lo que les están pidiendo a los venezolanos es que regresen al lugar donde les violaron sus derechos humanos, sin que la realidad haya cambiado o el régimen de Maduro se haya transformado. Es, a todas luces, un llamado inconsciente e insensible.



¿Qué pasará entonces con los venezolanos en un eventual gobierno de Gustavo Petro o de Rodolfo Hernández, quien además en el pasado ya ha dado muestras de xenofobia con comentarios discriminatorios hacia esta población? El ingeniero no puede pretender que nos olvidemos de frases como “las mujeres venezolanas son fábricas de hacer chinitos pobres” o “de Venezuela llegan limosneros, prostitutas y desocupados”, comentarios denigrantes que una vez más violentan a quienes llevan años sufriendo.



La Ley colombiana no permite que los extranjeros que viven en el país participen electoralmente y hagan parte con su voto de las elección presidencial que en últimas también los afectará a ellos. Y como no son una masa electora, a los candidatos no les importa. Porque en este momento lo único que importa son los votos.



Pero aunque sus intenciones de llegar a la Presidencia no se vean afectadas, lo lamentable sobre el comportamiento de Petro y Hernández es que hay miles de familias de venezolanos padeciendo la incertidumbre y el dolor de ser invisibilizados. Si ellos no pueden votar, que al menos sepan que hay también miles de ciudadanos dispuestos a velar por sus derechos y por hacerle cumplir a quien sea el presidente las responsabilidades internacionales que tiene con ellos. La justicia no está completa si hay personas excluidas, y de eso Colombia ya debería ser.



JUAN DAVID NARANJO NAVARRO*

*Periodista y consultor en asuntos públicos y de integración social

