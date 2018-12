Pese a todo, el mundo recibe el 2019 con optimismo

El 39 por ciento de la gente del planeta cree que el 2019 será un mejor año que el que termina este lunes, según una encuesta de Gallup International en asociación con la red WIN y el Centro Nacional de Consultoría sobre optimismo y pesimismo, que se realizó en 51 países, y a un total de 52.000 personas.Solo una cuarta parte de los entrevistados, un 24 por ciento, espera que el 2019 sea peor que el 2018.

Si se mira por región, la más optimista es África, donde un 66 por ciento considera que el 2019 será mejor, frente a un 16 por ciento que cree lo contrario. Le sigue Latinoamérica, donde un 43 por ciento ve el próximo año con buenos ojos, frente al 25 por ciento que piensa que será peor.



En la otra orilla, la más pesimista es Oriente Próximo, donde un 44 por ciento cree que el siguiente año empeorarán las cosas, frente a un 23 por ciento que piensa que las cosas van a mejorar.



La Unión Europea también se ubica entre los bloques más escépticos, pues allí un 29 por ciento de los encuestados considera que las cosas en el 2019 no serán mejores, frente a un 27 por ciento que considera que las cosas cambiarán para bien.



En términos globales, el índice de optimismo –que se obtiene de restar del porcentaje de los que son optimistas con el porcentaje de los que son pesimistas– se ubica en +15 a nivel mundial. Un punto menos que en el 2017, cuando el índice de optimismo estuvo en +16. En este indicador, América Latina tiene un +18 y Colombia, un +7, lo que ubica a nuestro país por debajo del promedio mundial y latinoamericano. Según la encuesta, mientras que un 45 por ciento de los colombianos encuestados consideran que el 2019 será mejor, el 34 por ciento cree que será peor y el 23 por ciento que será igual (con un 2 % de no sabe no responde).

Entre el top de los países más optimistas están India (+64), Albania (+61), México (+58), Armenia (+55) y Ghana (+54). Por otro lado, la encuesta muestra que los menos optimistas son Jordania (-48), Líbano (-42), Italia (-40), Corea del Sur (-30), Francia(-20), Turquía (-11), Bulgaria (-8) y Ecuador (-4).



“Por décadas, la encuesta global de fin de año está registrando una paradoja: las personas que viven en los países más ricos son las más pesimistas sobre el año nuevo y viceversa. Parece que el miedo a perder lo que se tiene es más grande que el miedo a no tener”, afirmó en el informe Kancho Stoyche, presidente de Gallup International Association. Aunque hay excepciones a esta regla: Estados Unidos tiene un índice de optimismo de +32 y Finlandia, de +23.

Hay pesimismo frente a la paz mundial

A pesar de que el optimismo, en términos generales, predomina en el mundo, en el terreno específico de la paz mundial la percepciones se inclinan hacia lo negativo.



Un 35 por ciento de los encuestados considera que habrá más conflictos en el mundo durante el 2019, mientras que solo un 27 por ciento de la población cree que el planeta será más pacífico el próximo año.



Por eso el índice de optimismo de paz en el mundo –que se obtiene de restar al porcentaje de los que creen que el 2019 será más pacífico el porcentaje de los que creen que habrá más guerras– es de -8. Una cifra ciertamente preocupante. Mientras en América Latina el índice de paz es de cero, con un 33 por ciento de la población que estima que el continente será más pacífico, un 33 por ciento que cree que habrá más conflictos y un 29 por ciento que considera que las cosas se mantendrán como están, la encuesta muestra que Colombia es más pesimista frente a este tema.



El índice de optimismo de paz en el país en 2018 se ubica en -34, algo que lo deja muy por debajo del promedio mundial y del latinoamericano.



Según el informe, en Colombia un 48 por ciento considera que habrá más problemas en este aspecto en el país durante el 2019 y solo un 14 por ciento cree que este será más pacífico. Mientras que un 32 por ciento estima que las cosas seguirán igual.



La encuesta muestra que los países con índices más altos de optimismo frente a la paz son India (+55), Ghana (+53), Paraguay (+52), Albania (+39), Pakistán (+32), Georgia (+28), Kazajistán(+27), Nigeria (+26) y Filipinas (+25). Y que la región más optimista es África.



Entre los más pesimistas en este asunto están Francia (-64), Hungría (-58), Finlandia (-57), España (-51), Jordania (-50), Letonia (-47), Líbano (-45), Alemania (-38), Austria (-37) y Colombia (-34).



La encuesta también muestra que a nivel mundial las mujeres (28 %) son más optimistas frente al futuro de la paz que los hombres (26 %).

Solo un tercio está satisfecho con sus actuales gobiernos

La encuesta de optimismo y pesimismo de Gallup International, en asociación con la red WIN y el Centro Nacional de Consultoría, también midió la percepción con relación a los gobiernos.



Un 34 por ciento de los encuestados en el mundo afirmaron que se sienten muy satisfechos con el Gobierno de sus países, mientras un 41 por ciento está insatisfecho o muy insatisfecho. En América Latina el porcentaje de insatisfacción es más alto que el promedio mundial: 52 %; y el de satisfacción más bajo, 29 %.



De hecho, en Colombia, dice la encuesta, mientras un 33 por ciento está satisfecho con el Gobierno, un 58 por ciento está insatisfecho.



El índice de percepción del Gobierno de Colombia –obtenido de la resta del porcentaje de población que está satisfecha o muy satisfecha con el Gobierno menos el porcentaje de personas que están insatisfechas o muy insatisfechas con el Gobierno– es de -25, una cifra que deja al país ubicado debajo del promedio mundial (-7) e incluso del de América Latina (-23).



En el mundo, el 34 por ciento está satisfecho o muy satisfecho con el Gobierno, mientras que el 41 por ciento está insatisfecho o muy insatisfecho con el Gobierno.



En Latinoamérica, el 29 por ciento está satisfecho o muy satisfecho con el Gobierno, mientras que el 52 por ciento está insatisfecho o muy insatisfecho con el Gobierno.



Con un índice del +54, India es el país que, según la encuesta, está más satisfecho con su gobierno. A este lo siguen Filipinas (+52), Kazajistán (+49), Suiza (+44), Pakistán (+43), Armenia (+39), Indonesia (+20), Ghana (+18), Afganistán (+12) y Albania (+12).



Además, en la lista de los menos satisfechos aparecen Francia (-56 ), Rumania (-45), Irak (-43), Bosnia (-42), Moldavia (-42), Argentina (-41), España (-40), Reino Unido (-37 ), Ucrania (-37). Estados Unidos, el país del polémico Donald Trump, tiene un índice de -35.



