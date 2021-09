Los mejores y los peores países para jubilarse, ¿cómo quedó Colombia?

Por novena vez consecutiva, Natixis Invest Management, empresa francesa de fondos de inversión, presentó su índice anual de jubilación en el mundo.



El informe, que presenta un análisis detallado sobre los lugares en los cuales existen mayores garantías para las personas en condición de retiro, analizó 44 países entre los que se incluyeron representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), países con economías avanzadas reconocidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los populares BRICS (Brasil, Rusia, India y China).



Para esta oportunidad se tuvieron en cuenta 18 factores de evaluación agrupados en cuatro grandes grupos.



(Le recomendamos: Estas son las 25 ciudades del mundo que más calientan al planeta Tierra).

Salud: Esperanza de vida, gasto en salud per cápita y gasto en salud no asegurado.



Finanzas en la jubilación: Dependencia de la vejez, préstamos bancarios en mora, inflación, tasas de interés, presión fiscal, los factores que afecten la economía nacional por la gobernabilidad y la deuda pública.



Calidad de vida: Felicidad, calidad del aire, agua y saneamiento, biodiversidad, hábitat y factores ambientales.



Bienestar material: Igualdad de ingresos, renta per cápita y desempleo.



Con esos puntos evaluados, la firma Natixis, en compañía de la multinacional Coredata Research, dio a conocer el ranking final de naciones.



Dado el contexto de crisis económica y sanitaria derivado de la pandemia, la organización tituló el informe: ‘Se necesitará un milagro’.



Mientras los cinco primeros son europeos, entre los últimos están dos latinoamericanos.



(Siga leyendo: ¿Se anima? Pagan 270 millones de pesos por vivir en estas hermosas islas).

El ‘Top 5’

1. Islandia

Facebook Twitter Linkedin

Islandia suele ser uno de los países mejor evaluados en los rankings internacionales. Foto: iStock

Por tercer año consecutivo, Islandia quedó en la primera posición del listado.



En comparación con el ciclo pasado, el país de cultura nórdica mejoró su puntaje general en un punto porcentual (83 % en este año).



Durante esta última medición aumentó en cinco puntos su valoración en igualdad de ingresos, renta per cápita y desempleo.



A pesar de ese empuje económico, su punto más flaco sigue siendo el de las finanzas en jubilación.

2. Suiza

Facebook Twitter Linkedin

Suiza repitió el lugar del ranking anterior. Foto: Istock

El país helvético también repitió lugar a comparación del ranking anterior.



Lo llamativo de esta vez es que tuvo valores más bajos en los cuatro indicadores generales.



A pesar de eso, en las variables específicas de felicidad, agua y saneamiento, factores medioambientales y calidad del aire se mantuvo entre los diez países mejor calificados.

3. Noruega

Facebook Twitter Linkedin

Noruega es uno de los dos países con la calificación más alta en el indicador de salud. Foto: iStock

De acuerdo con el ranking, el fuerte del país escandinavo es el bienestar material, pues en sus tres variables específicas tuvo una puntuación sobresaliente (Igualdad de ingresos, renta per cápita y desempleo).



Noruega también puede ufanarse, según el informe, de ser uno de los dos países que obtuvieron la calificación más alta en el indicador de salud: 90 %.

(Le puede interesar: El país más pequeño del mundo: una plataforma de 500 metros en el mar).

4. Irlanda

Facebook Twitter Linkedin

Galway, una ciudad puerto de la costa de Irlanda. Foto: IStock

A pesar de haber tenido un descenso en sus puntuaciones generales, el país británico mantuvo el cuarto lugar, tal como en el análisis anterior.



Para esta oportunidad, sus calificaciones fueron más bajas. Tan solo tuvo un indicador por encima de 80 %: salud.

5. Países Bajos

Facebook Twitter Linkedin

Por decisión gubernamental, Holanda pasó a ser Países Bajos en la mayoría de eventos mundiales. Foto: Sem Van Der Wal. EFE

A pesar de aparecer en esta oportunidad con esa denominación y no con Holanda, como había sido habitual, su favorabilidad para los jubilados no cambió mucho.



Sus índices de salud y bienestar material fueron los puntos más altos.



En la variable específica de desempleo ocupó el primer lugar de todos los 44 países analizados.

El ‘Not Top 5’

40. Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Colombia fue el tercer país peor calificado entre los cuatro latinoamericanos evaluados. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

De los cuatro países latinoamericanos evaluados, Colombia fue el tercer peor calificado.



Las dos notas más altas las tuvo en los indicadores de salud y finanzas en jubilación.



El peor balance lo presentó en lo referente al bienestar material. Su puntuación (19 %) fue la tercera más baja de todo el ranking en ese factor general.



Además, en comparación con las calificaciones del año pasado, en calidad de vida bajó cinco puestos.

(¿Se lo ha preguntado?: Qué países están vacunando a niños contra la covid-19 y por qué)

41. Grecia

Facebook Twitter Linkedin

Bandera de Grecia. Foto: iStock

Poco más de diez años después de la grave crisis económica que afectó a ese país, la recuperación sigue siendo gradual.



De acuerdo con este análisis, los indicadores especialmente financieros son los peor evaluados.



Para las finanzas en jubilación y el bienestar material, Grecia tiene las segundas calificaciones más bajas de todo el listado.

42. Turquía

Facebook Twitter Linkedin

Estambul, en Turquía. Foto: Efe

El país comandado por el autoritario Recep Tayyip Erdogan tuvo un rendimiento parejo en todos los indicadores.



Aun así, Turquía tiene la poco deseada etiqueta de ser el país con la calificación más baja para las finanzas en jubilación (43 %), la cual es, justamente, la columna vertebral del listado.

43. Brasil

Facebook Twitter Linkedin

Brasil se mantuvo por tercer año consecutivo en el segundo puesto de la cola del listado. Foto: Antonio Lacerda. EFE

El país más grande de Sudamérica se mantuvo por tercer año consecutivo en el segundo puesto de la cola del listado.



Sin embargo, esta es la ocasión en que ha tenido la calificación general más baja (34 %).



En comparación con el estudio anterior, Brasil decayó en todas las variables menos las asociadas directamente con el manejo gubernamental de la economía.



(Le recomendamos: Jair Bolsonaro come en las calles de Nueva York por no estar vacunado).

44. India

Facebook Twitter Linkedin

Calles de Amritsar, ciudad al norte de la India. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El último del ranking es el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo.



El gigante de Asia del Sur tuvo las dos calificaciones más bajas en los índices de salud y calidad de vida.



Lo más preocupante es que en esos ítems está distanciado al menos 25 puntos porcentuales de los países con las evaluaciones ‘bajas’ siguientes.

El ranking definitivo

1. Islandia

2. Suiza

3. Noruega

4. Irlanda

5. Países Bajos

6. Nueva Zelanda

7. Australia

8. Alemania

9. Dinamarca

10. Canadá

11. Luxemburgo

12. Austria

13. Suecia

14. Chequia

15. Finlandia

16. Eslovenia

17. Estados Unidos

18. Reino Unido

19. Israel

20. Malta

21. Bélgica

22. Japón

23. Corea del Sur

24. Estonia

25. Francia

26. Portugal

27. Polonia

28. Singapur

29. Eslovaquia

30. Chipre

31. Italia

32. España

33. Hungría

34. Chile

35. Lituania

36. Letonia

37. México

38. Rusia

39. China

40. Colombia

41. Grecia

42. Turquía

43. Brasil

44. India

Más noticias

Las claves de la polémica que generó el acuerdo de defensa Aukus

El inexplicable y perfecto corte de la roca Al Naslaa de Arabia Saudí

El presidente de Argentina tomará juramento de su nuevo gabinete

Tendencias EL TIEMPO