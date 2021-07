Los mandatarios que figuran en la lista de espionaje de Pegasus

Los números telefónicos del presidente francés, Emmanuel Macron, y de miembros de su gobierno figuran en una lista de posibles objetivos del programa informático Pegasus, que algunos Estados utilizaron para espiar a personalidades, dijo este martes el director de la organización periodística francesa Forbidden Stories.



"Encontramos estos números de teléfono, pero no pudimos realizar evidentemente una investigación técnica del teléfono de Emmanuel Macron" para verificar si está infectado por este software, explicó a la cadena LCI Laurent Richard, confirmando una información del diario Le Monde.



(En contexto: Un software israelí ayudó a espiar a periodistas de todo el mundo)

Por su parte, el diario estadounidense The Washington Post informó este martes que a Macron se suman el presidente iraquí Barham Salih y el sudafricano Cyril Ramaphosa. Además de tres primeros ministros en funciones: Imran Khan de Pakistán, Mostafa Madbouly de Egipto y Saad-Eddine El Othmani de Marruecos.



Según el Post, el proyecto de espionaje también obtuvo información de siete ex primeros ministros, que fueron puestos dentro de la lista mientras aún estaban en el cargo, incluido el libanés Saad Hariri, el ugandés Ruhakana Rugunda y el belga Charles Michel.



Finalmente, también menciona al rey Mohammed VI de Marruecos dentro de los altos mandatarios que serían objetivo del programa Pegasus.



Además de Forbidden Stories, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional tuvo acceso a la lista que incluye de más de 50.000 números y la cual compartieron con varias organizaciones de noticias.



Los números de teléfono del presidente francés y de otros 13 líderes mundiales aparecieron en la lista que incluía datos seleccionados para vigilancia por clientes de NSO Group, según muestran los registros.



Por ahora, se desconoce el propósito de la lista y NSO niega que tuviera objetivos de vigilancia. “Los datos tienen muchos usos legítimos y completamente apropiados que no tienen nada que ver con la vigilancia o con NSO”, le dijo Tom Clare, abogado que representa a la compañía, a Forbidden Stories.

El rey Mohamed VI de Marruecos en un mensaje a la nación durante la celebración de los 20 años de su ascenso al trono. Foto: EFE

No obstante, según informó el Post , el examen realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional señaló que de 67 teléfonos inteligentes afiliados con números en la lista, 37 habían sido penetrados con éxito por Pegasus o mostraban signos de intento de penetración.



Los análisis de Amnistía también encontraron que muchos de los teléfonos mostraban signos de infección o intentos de infección minutos o incluso segundos después de las marcas de tiempo que aparecían para sus números en la lista.



La lista contenía números de teléfono de más de 600 funcionarios gubernamentales y políticos de 34 países. Además de los países donde aparecieron los números de teléfono de los principales líderes, había números de funcionarios en Afganistán, Azerbaiyán, Bahréin, Bután, China, Congo, Egipto, Hungría, India, Irán, Kazajstán, Kuwait, Malí, México, Nepal, Qatar, Ruanda. , Arabia Saudita, Togo, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.



Según los investigadores de seguridad y materiales de marketing de NSO, Pegasus está diseñado para recopilar archivos, fotos, registros de llamadas, registros de ubicación, comunicaciones y otros datos privados de teléfonos inteligentes, y puede activar cámaras y micrófonos también para vigilancia en tiempo real en momentos clave.



A menudo, estos ataques pueden ocurrir sin que los objetivos reciban ningún tipo de alerta o realicen ninguna acción. Pegasus puede simplemente deslizarse, tanto para iPhone como para dispositivos Android, y tomar el control de los teléfonos inteligentes en lo que la industria de la vigilancia llama ataques de "cero clic".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

