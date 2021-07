¿Cómo les ha ido a los países que implementaron el ‘pasaporte covid’?

Después de que el ministro de salud Fernando Ruíz dijera en entrevista exclusiva con EL TIEMPO que el gobierno está trabajando en un ‘carné electrónico’ para “tener un control y verificación de vacunación en el país”, todos los colombianos se preguntan cómo funcionará ese sistema.



Aunque el ministro Ruíz declaró que en próximos días entregará todos los detalles, la estrategia seguramente sea muy similar a la empleada por otros países en la lucha contra el covid-19.



El ‘certificado covid’, o también llamado ‘certificado verde’, es un documento que permite identificar a las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus, tienen un resultado negativo en una prueba PCR (usualmente de no más de 72 o 48 horas) o se recuperaron después de contraer el covid-19.

En teoría, la razón detrás de su implementación reside en poder recuperar gradualmente, manteniendo la bioseguridad, la vida ‘pre pandémica’.



Sin embargo, en medida de sus necesidades, cada país que lo ha ido acoplando a su estrategia sanitaria ha establecido sus propias normas.



Aquí le contamos cómo ha sido la experiencia del popular ‘pasaporte covid’ en otras latitudes.

Israel

Durante unos meses de este año, la población israelita logró circular sin tapabocas obligatorio. Foto: ABIR SULTAN / EFE

Desde un comienzo, Israel ha sido un ejemplo mundial por su manejo de la pandemia.



En la actualidad, con más de la mitad de la población vacunada, el país de Medio Oriente hace uso del ‘certificado verde’ para que sus ciudadanos puedan frecuentar eventos culturales, deportivos y religiosos tanto en sitios cerrados como abiertos.



A pesar de que desde hace un mes los israelitas volvieron a utilizar tapabocas por la irrupción de la variante Delta y el incremento de casos, el certificado covid se ha vuelto una herramienta indispensable para la gestión sanitaria.



El ‘green pass’, como lo llaman allá, es un documento que se puede descargar y llevar en el celular. El simbolismo alcanza su interfaz, pues cuenta con una especie de animación con personas verdes que, aparentemente, caminan con la tranquilidad de estar vacunadas.



A la fecha, la gran preocupación de dicha medida en Israel es que, acorde a su contexto político, el documento no se convierta en un argumento para agravar la división con la población árabe y palestina.

La Unión Europea, retratada en el 'reto' de Francia

El gran reto del gobierno francés ha estado en la resistencia de un sector de su población a vacunarse. Foto: AFP / BERTRAND GUAY

La Unión Europea anunció la entrada en vigencia del certificado covid a partir del primero de julio.



Sin embargo, como ha ocurrido con el manejo de la pandemia desde un comienzo, cada país miembro ha ido estableciendo su propia estrategia sanitaria.



Eso sí, la experiencia de Francia ha sido el espejo para la mayoría de naciones del ‘viejo continente’.



En la nación comandada por Emmanuel Macron se aprobó, en las últimas horas, la entrada en vigor del ‘pasaporte covid’, aun con ciertas reticencias de un pequeño sector de su población.



Y es que, precisamente, el rechazo de los movimientos antivacunas es el que ha promovido la instalación de esta medida pues, con esto se pretende incentivar la inoculación.



En días pasados, durante su gira por la Polinesia Francesa, Macron respondió a aquellos que aseguran que el pasaporte covid les restringe su libertad:



“La libertad de no deberle nada a nadie no existe. ¿Qué vale tu libertad si me dices que no te quieres vacunar? Si mañana contaminas a tu padre, tu madre o a mí, seré víctima de tu libertad (…) Eso no es libertad, eso se llama irresponsabilidad, egoísmo”.



En cuanto al certificado sanitario, dada la disponibilidad de vacunas, este será obligatorio para toda la población de 12 años en adelante.



Asimismo, junto con esta medida, el parlamento francés aprobó una norma que establece la posibilidad de suspender el sueldo de aquellos profesionales que, a pesar de trabajar en contacto con el público, se resisten a vacunarse.

Italia y el ‘día D’

El 'pasaporte covid' entrará en vigor para toda la población de 12 años en adelante. Foto: BALTI TOUATI / EFE

En el país de la bota se espera que entre en vigencia el ‘pasaporte covid’ a partir del viernes 6 de agosto.



Según explicó Mario Draghi, primer ministro de ese país, su aplicación será similar a la planteada por su homólogo francés.



Así las cosas, el certificado verde aplicará para la población mayor de 12 años y será necesario para acceder a eventos culturales y deportivos.



Además, según lo aprobado en el parlamento, solo podrán ingresar al interior de los bares y restaurantes las personas que cuenten con al menos una dosis de la vacuna.



El resto de la población deberá consumir en las terrazas abiertas de los restaurantes.



Así como en el caso francés, la medida se anunció en medio de protestas de miles de ciudadanos que se oponen a su instalación.



Por su parte, el ministro de salud italiano, Roberto Speranza, remarcó la importancia del ‘pasaporte covid’ para la reactivación económica del país.



“Queremos evitar que un crecimiento de los contagios conlleve el cierre de la actividad comercial. Vacunarse, vacunarse y vacunarse”, declaró en la rueda de prensa del anuncio.

El caso de Grecia

En Grecia, cerca de la mitad de la población ya cuenta con al menos una dosis de alguna vacuna. Foto: EFE

En el sur del ‘viejo continente’, el gobierno griego exige el ‘pasaporte covid’ para ingresar a cualquier lugar de hostelería y ocio.



La particularidad de la medida allá es que el certificado sanitario no contempla en su lista de certificación la prueba negativa contra el virus.



Además, en las próximas semanas la vacuna será obligatoria para todo el personal de salud y para aquel que trabaja en residencias de adultos mayores.

La casa de la Unión Europea

Una adolescente se hace la prueba de covid-19 en Bruselas (Bélgica). Foto: Efe

En Bélgica, el epicentro de las instituciones de la comunidad europea, el 'pasaporte covid' será exigido desde el 13 de agosto para eventos al aire libre de más de 1.500 personas.



Asimismo se espera que, entrado septiembre, se pida el documento para todos los espectáculos en espacios cerrados.

