Papeles de Pandora salpican a 35 líderes mundiales que evadieron impuestos

Treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, revelaron este domingo los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).



De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación.



Los Papeles de Pandora han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE. UU. para no pagar impuestos.



La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los "papeles de Panamá" publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.



Un 45 por ciento de los ecuatorianos consideran que al país le irá mejor en los próximos cuatro años de gobierno de Lasso, según Cedatos. Foto: Foto: José Jacome. Efe

Líderes de Latinoamérica

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes: tres que siguen en activo (Piñera, Lasso y Abinader) y 11 que ya han dejado el poder. Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.



En el caso de Piñera, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que el mandatario hizo negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y, entre esos negocios, figuró la compraventa del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.



Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de La Moneda Piñera vendió el proyecto minero a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.



El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, aunque la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como pedían grupos ecologistas y algo que Piñera decidió no establecer, de acuerdo a CIPER y LaBot.



El presidente de Chile negó este domingo haber "participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta" del megaproyecto minero Dominga, una operación por la que fue señalado por evasión en la reciente investigación "

Pandora Papers".



"Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia", en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.

Fotografía cedida por la Presidencia Dominicana donde aparece el mandatario Luis Abinader. Foto: EFE/ Presidencia Dominicana

Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es el ecuatoriano Guillermo Lasso, que fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo con el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.



Por su parte, Abinader aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panamá, que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin.



De acuerdo con esa investigación, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños.

Mauricio Macri, expresidente de Argentina. Foto: La Nación (GDA)

Venezuela, Brasil, Argentina y México

Asimismo, una investigación de Armando.info revela que un bufete panameño llamo Alcogal ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).



Los Papeles de Pandora también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.



Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, reportó El País.

El exprimer ministro británico, Tony Blair, fue elegido a sus 43 años. Foto: John D McHugh / AFP

Una larga lista a nivel mundial

Los archivos también salpican a rostros tan conocidos como los del exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola.



Entre otras cosas, la investigación reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares; y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.



Los archivos también destapan actividades financieras cuestionables por parte del "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso Vladimir Putin. Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

