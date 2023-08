En horas de la mañana de este 10 de agosto, el papa Francisco se pronunció sobre la difícil situación que viven los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo.



No es la primera vez que el pontífice hace alguna reflexión sobre estos temas, pues en ocasiones anteriores ha hecho llamados a que la población mundial se muestre con "compasión" por quienes emigran o están en calidad de refugiados.



En esta ocasión, el papa se refirió a quienes cruzan el Mediterráneo e hizo un llamado a no ser "indiferentes" ante las tragedias que ocurren en este mar intercontinental.



Dicha reflexión fue hecha por el jefe supremo de la Iglesia católica tras conocerse la noticia de que más de 40 migrantes, entre ellos tres menores de edad, desaparecieron en un naufragio ocurrido entre el jueves 3 y el viernes 4 de agosto en el mar Mediterráneo. Las víctimas serían originarias de África y habrían salido del puerto de Sfax, en Túnez.



"He recibido con dolor la noticia de un nuevo naufragio de migrantes en el mar Mediterráneo", dijo el papa en su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter.



"No permanezcamos indiferentes ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familiares", añadió.

Según la información brindada por las cuatro personas que sobrevivieron al trágico suceso, incluido un menor, la embarcación se habría volcado por mal tiempo en esta zona del mar Mediterráneo en la madrugada del viernes pasado.



Las personas rescatadas (dos hombres, una mujer y un niño) fueron llevadas el día de ayer, 9 de agosto, al centro de Lampedusa, una isla al sur de Italia.



De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la región del Mediterráneo que se encuentra entre África del norte e Italia es una de las rutas más peligrosas para los migrantes, que desde 2014 ha reportado más de 20.000 muertos.



LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

