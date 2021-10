Así justifican algunos mandatarios su aparición en los 'Pandora Papers'

Gobiernos de varios países se movilizaron el lunes para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos que mostraron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales.



Una treintena de gobernantes y exgobernantes aparecen en los 11,9 millones de documentos filtrados por compañías de servicios de todo el mundo y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en cientos de medios entre ellos El País, The Washington Post, BBC y The Guardian.



Los informes del denominado 'Pandora Papers' van desde corrupción a lavado de dinero y evasión fiscal.



Aunque en muchos países no es ilegal guardar activos en el exterior o utilizar empresas de fachada, las revelaciones abochornan a gobiernos que aplican planes de austeridad o dicen luchar contra la corrupción.



El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AFP / Sputnik / Alexey NIKOLSKY

Algunos optaron por restarle importancia

El presidente ruso, Vladimir Putin, no sale mencionado pero sí relacionado a activos secretos en Mónaco, especialmente a una residencia comprada a una rusa que supuestamente era su amante.



"Estos son denuncias no sustentadas", dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.



Jordania también salió al cruce de la revelación de que su rey Abdulá II creó una red de compañías offshore y refugios fiscales para cobijar un imperio de propiedades desde California a Londres.



El palacio real dijo que las propiedades fueron compradas con la fortuna propia del monarca y eran utilizadas para visitas privadas y oficiales. Añadió que toda vinculación de esos bienes privados con fondos o ayudas públicas "son infundadas".



La investigación reveló casi un millar de empresas en paraísos fiscales y mencionó a 336 políticos de alto nivel; lo que incluye a más de una docena de jefes de estado o de gobierno actualmente en funciones, ministros, embajadores y otros. Más de dos tercios de la empresas fueron registradas en la británicas Islas Vírgenes.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. Foto: AFP PHOTO / PRESIDENCIA DE CHILE

Negarlo hasta el final

Los medios chilenos CIPER y LaBotEl informaron que el presidente Sebastián Piñera vendió en Islas Vírgenes una minera a un amigo personal prometiendo e facilidades ambientales. La operación fue en 2010 cuando apenas llevaba nueve meses de su primer mandato.



El caso fue investigado en 2017 y la fiscalía lo desestimó por "la inexistencia" de delito, dijo el domingo la presidencia de Chile. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en tanto, fue vinculado con dos sociedades en Panamá creadas antes de asumir, según Noticias Sin.



"Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo", dijo el diario español El País.



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, controló 14 sociedades offshore, la mayoría creadas en Panamá, y las clausuró cuando el gobierno izquierdista de Rafael Correa prohibió a los candidatos presidenciales tener activos empresas en paraísos fiscales. Lasso, un exbanquero, respondió el domingo que ha declarado todos sus ingresos y pagado los impuestos correspondientes lo cual, dijo, lo convirtió en "uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país".



Náš experiment s @InsiderCz pokračuje a po Bartošovi jsem vaše dotazy položil @AndrejBabis - nový díl pořadu S Mačetou do politiky je online na YTBE.



Byl to hektický a pro mě osobně dost náročný den. Nebudu vám lhát...Být nestranný je složitější, než se zdá, ale snažil jsem se. — Johny Machette 🦦 (@JohnyMachette) October 3, 2021

Demostrar que no es una jugada ilegal

Según, el informe el primer ministro checo Andrej Babis - quien enfrenta una elección esta semana- no declaró la creación de una firma offshore para comprar un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia.



"Nunca hice nada ilegal", aseguró en Twitter y dijo que la denuncia es un mecanismo para perjudicarlo electoralmente.



Dos millones de documentos son de la firma panameña Alcogal que según el ICIJ, fue "un imán para los ricos y poderosos" que querían esconder su fortuna. Alcogal, cuyos clientes supuestamente incluyen al rey jordano y al primer ministro checo, negó las acusaciones de negocios oscuros.



El director del ICI Gerard Ryle dijo que quienes estaban en mejor posición para impedir esas prácticas fueron los que se beneficiaron más.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

