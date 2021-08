¿Cuáles países frenaron las evacuaciones después de los ataques en Kabul?

Países como Reino Unido, Alemania, España, Suecia, Noruega, Italia y Países Bajos concluyeron las evacuaciones de afganos y diplomados este viernes, tras el doble atentado suicida perpetrado el jueves por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el aeropuerto de Kabul, que dejó al menos 95 personas murieron y otras 150 resultaron heridas. Por otro lado, Francia dijo que podría continuar las evacuaciones de Afganistán "más allá" de este viernes.



(Le puede interesar: La amenaza que representa el Estado Islámico en Afganistán)

Facebook Twitter Linkedin

Un combatiente talibán monta guardia en el lugar de las bombas suicidas gemelas del 26 de agosto, en el aeropuerto de Kabul el 27 de agosto de 2021 Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Reino Unido

La operación de evacuación realizada por el Reino Unido en Afganistán terminará en "unas horas", antes de la fecha límite del 31 de agosto fijada para la retirada de las tropas estadounidenses, anunció el ministro de Defensa británico, Ben Wallace.



"Ahora nos ocuparemos de las personas que trajimos con nosotros, el millar de personas dentro del aeropuerto, e intentaremos seguir encontrando algunas personas entre la multitud", pero "la operación principal ha terminado y solo nos quedan unas pocas horas", afirmó Wallace en declaraciones a la televisión Sky News.



El ministro explicó que el Reino Unido "cerró el centro donde se trataban" las demandas de asilo y cerró Abbey Gate, uno de los tres puntos de acceso al aeropuerto de Kabul donde se perpetró el jueves uno de los atentados suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



(Lea aquí: ¿Qué hará EE. UU. ante el demoledor desafío terrorista en Afganistán?)



Cerca de 14.000 ciudadanos británicos y afganos han sido rescatados desde mediados de agosto, dijo Wallace, lamentando que "la triste realidad es que no todo el mundo podrá ser evacuado". Entrevistado más tarde por la radio LBC, el ministro estimó que hasta 150 británicos y entre 800 y 1.100 afganos con derecho a participar en el programa de personal afgano contratado localmente no serán evacuados de Afganistán.



Por otra parte, el Reino Unido prevé acoger a 20.000 refugiados afganos en los próximos años, precisó. El periódico The Times afirmó que unos documentos con la identidad de siete afganos que ayudaron al Reino Unido quedaron tirados en el suelo de la embajada británica.



Preguntado al respecto, el ministro aseguró que se hizo todo lo posible para destruir material sensible antes de partir y prometió llegar "al fondo del asunto para entender" lo ocurrido. Wallace subrayó que el cruento atentado en el aeropuerto de Kabul, que el jueves se cobró decenas de vidas, incluidos 13 soldados estadounidenses, "no aceleró" la salida de los británicos del país.



"Cerramos el Baron Hotel a la hora prevista. La explosión fue algo horrible pero no aceleró nuestra salida", aclaró. "La amenaza va evidentemente a aumentar conforme nos acerquemos a la retirada" definitiva de Estados Unidos, dijo. Unos 1.000 soldados británicos fueron desplegados en Kabul para esta misión de evacuación.

Facebook Twitter Linkedin

La gente se reúne frente a un hospital para ver a los familiares desaparecidos un día después de dos bombas suicidas. Foto: Aamir QURESHI / AFP

Alemania

Nueve policías alemanes fueron recibidos esta mañana en Berlín a su regreso de la misión de evacuación en el aeropuerto de Kabul, mientras esta tarde está previsto que aterricen en Alemania los soldados que participaron en las tareas de rescate.



"Me alegra mucho que nuestros policías hayan llegado hoy sanos y salvos de Afganistán. Han prestado un servicio peligroso y muy importante para nuestro país poniendo en riesgo su vida para proteger y rescatar a otros", declaró el titular alemán del Interior, Horst Seehofer, en un comunicado.



El ministro calificó su labor de "honorable" y merecedora de "gran respeto", al tiempo que dio las gracias a los agentes y a sus familias por esta "misión desinteresada". Los agentes acompañaron hasta el final la misión de evacuación en el aeropuerto de Kabul donde, además de garantizar la protección de los empleados de la embajada apoyaron la salida del país de trabajadores alemanes y personas necesitadas de protección.



(Lea además: Aumentan a 95 los muertos en el doble atentado en el aeropuerto de Kabul)



En tanto, hacia las 4 p.m. (hora local) llegarán a Alemania los soldados desplegados en la operación de evacuación. Hasta 600 soldados participaron en la que ha sido la misión militar de evacuación más grande de Alemania hasta el momento.



Mientras, la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer viajó a Tashkent junto a la comisionada del Parlamento alemán para las Fuerzas Armadas, Eva Högl, el inspector general del Bundeswehr (Fuerzas Armadas), Eberhard Zorn, y el presidente de la asociación que representa los intereses de los miembros del Bundeswehr, André Wüstner. "Todos ellos han regresado a salvo de Kabul. Su extraordinaria misión nos enorgullece", escribió la ministra al referirse a los soldados, con los que se reunión para darles las gracias.



Alemania se sumó el 16 de agosto a la operación de rescate en Kabul tras la toma de la capital afgana por los talibanes que dio por finalizada ayer, al menos en lo que respecta al puente aéreo. El Ejército alemán logró evacuar a más de 5.400 alemanes, afganos y ciudadanos de al menos otros 45 países a bordo de sus aviones militares A400M, que realizaron un total de 37 vuelos entre Kabul y Tashkent, la capital de Uzbekistán.

Facebook Twitter Linkedin

Alrededor de mil personas han sido evacuadas de Afganistán a Dinamarca y este último vuelo concluye la operación. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX / AFP

España

España anunció el fin de sus operaciones de evacuación de Kabul con la llegada este viernes a Dubái de dos últimos vuelos, dando por finalizado este puente aéreo que comenzó tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán.



"Ya han llegado a Dubái procedentes de Kabul los dos aviones A400M (...) Con estos dos vuelos concluye la evacuación española de cooperantes y colaboradores afganos y sus familiares", informó el gobierno en un comunicado.



El primer avión militar aterrizó en Dubái a las 04H45 GMT, mientras que el segundo lo hizo a las 05H20 GMT, precisó el texto. A bordo de estos dos últimos vuelos viajaron los 81 españoles que aún quedaban en Afganistán, entre personal diplomático, militar y de seguridad, cuatro militares portugueses y 85 colaboradores afganos de España, Portugal y la OTAN.



(Lea también: Kabul: tercera explosión tras doble atentado que dejó decenas de víctimas)



Desde Dubái, saldrán en un avión de Air Europa y llegarán hacia las 14H45 GMT a la base militar de Torrejón, cerca de Madrid. En total, las fuerzas armadas españolas han evacuado a 1.900 colaboradores afganos y sus familias, de España y de otros países como Estados Unidos y Portugal, como también de la ONU y la OTAN.



Para estas operaciones, Madrid utilizó tres aviones militares para trasladar a las personas de Kabul a Dubái, donde les esperaban vuelos comerciales fletados para traerlos hasta España.



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró el jueves que su país trabajaba "para evacuar al mayor número posible de personas", luego de un doble atentado que dejó decenas de muertos en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde se agolpaba la gente tratando de salir del país.



España también devino en punto de entrada en la Unión Europea de evacuados desde Afganistán, albergando a los llegados en un centro de acogida en Torrejón para luego ser repartidos entre varios países europeos. Asimismo, Madrid acordó con Washington recibir a hasta 4.000 afganos evacuados por Estados Unidos en las bases militares de Rota y Morón, en Andalucía (sur), de uso conjunto hispano-estadounidense.

Facebook Twitter Linkedin

Familiares cargan en un automóvil el ataúd de una víctima de las bombas suicidas gemelas del 26 de agosto, en un hospital de Kabul el 27 de agosto de 2021 Foto: Aamir QURESHI / AFP

Suecia

El Gobierno sueco dio por finalizado este viernes la operación de evacuación de Afganistán, tras haber rescatado a unas 1.100 personas, un día después del atentado en el aeropuerto de Kabul.



"Puedo informar de que la misión está terminada. Hemos evacuado a todos los empleados suecos", dijo hoy en rueda de prensa la ministra de Asuntos Exteriores, Ann Linde, que añadió que también se han trasladado a empleados locales, activistas por los derechos de las mujeres y funcionarios de la Unión Europea (UE).



Linde lamentó que no hayan podido evacuar a todos los suecos residentes en Afganistán y aludió a la situación de seguridad y a que los talibanes han entorpecido la llegada de más gente al aeropuerto. La titular de Exteriores sueca agradeció a sus colegas escandinavos por la ayuda en la evacuación de personal de sus respectivos países.



Dinamarca ya dio ayer por finalizada su misión de evacuación, con cerca de un millar de personas rescatadas

Noruega

El Gobierno noruego finalizará este viernes su misión de evacuación de Afganistán por el empeoramiento de la seguridad en Kabul, tras el atentado. Un avión con 128 personas rescatadas, entre ellos nacionales y afganos, aterrizó hoy en Oslo, y está previsto que otro vuelo más, el último, llegue a la capital noruega a lo largo del día, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.



"La operación se da por terminada después del horrible atentado de ayer que costó tantas vidas. Hemos sido muy claros desde el principio con que la ventana podía ser corta, debido a la situación de seguridad y porque hay un plazo para terminarla", dijo hoy a la agencia NTB la ministra de Exteriores, Ine Eriksen Søreide.



Noruega ha evacuado hasta ahora a 1.098 personas, repartidas en trece vuelos. "Lamentamos que no sea posible ayudar a todos los que lo deseaban en esta ocasión", declaró Søreide, quien matizó no obstante que Noruega tratará de auxiliar por otros medios a los nacionales y colaboradores locales que continúen en Afganistán.

Facebook Twitter Linkedin

Los afganos luchando por llegar a las fuerzas extranjeras para huir del país fuera del aeropuerto en Kabul, el 26 de agosto de 2021, horas antes del doble atentado suicida. Foto: EFE / EPA / AKHTER GULFAM

Italia

El último vuelo de Italia con personal italiano y afganos despegará en la tarde de este viernes desde Kabul y con este se darán por concluida las operaciones de evacuación que han permitido poner en salvo a cerca 5.000 personas desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán, confirmaron a EFE fuentes del ministerio de la Defensa.



Se trata de un avión C-130 de la Aeronáutica militar que trasladará a cerca 50 afganos y personal italiano que se encontraba aún en el país y que llegara mañana a Roma. Los italianos evacuados serán personal del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y de la OTAN.



Aunque con este vuelo concluye oficialmente el puente aéreo para el rescate de los refugiados afganos, una pequeña parte del personal italiano permanecerá en Kabul unos días más: se trata, en particular, del personal militar que ha gestionado y garantizado la seguridad de las operaciones de evacuación, previstas para el 31 de agosto.



Además durante la jornada de hoy está previsto que lleguen al aeropuerto romano de Fiumicino otros dos aviones que salieron este jueves de Kabul con cerca un centenar de afganos a bordo y esta mañana llego otro con 106 refugiados. Serán cerca de 5.000 los afganos evacuados por las fuerzas aéreas italianas desde que comenzaron las operaciones.

Paises Bajos

En torno a la mitad de una lista de 67 intérpretes afganos que debían ser evacuados con sus familias por Países Bajos se quedaron en tierra, admitió este viernes la ministra neerlandesa de Defensa, Ank Bijleveld, que desconoce el número exacto de otras personas elegibles a evacuación que quedaron ayer atrapadas en Afganistán.



En declaraciones a la prensa, la ministra en funciones subrayó que “aproximadamente la mitad” han podido llegar estos últimos días a Países Bajos en los vuelos de evacuación, y, además, hasta el 15 de agosto, habían logrado sacar a otros 111 intérpretes, junto a sus familias, lo que asciende a unas 500 personas en total, según la prensa local.



La televisión neerlandesa NOS asegura que unas 200 personas que iban en autobuses de camino al aeropuerto de Kabul ayer no lograron alcanzar el aeródromo a tiempo, antes de que partiera el último vuelo de repatriación neerlandés, debido al deterioro de la seguridad y después de los ataques en la zona.



(Lea aquí: Los sueños afganos se esfuman tras el doble atentado en Kabul)



Aproximadamente 8.500 personas se inscribieron en las listas de Países Bajos para pedir ser evacuadas de Afganistán, pero no está claro cuántas de ellas han sido incluidas en la nómina final.



Desde la semana pasada, los aviones neerlandeses sacaron a más de 2.500 personas de Kabul, de los que 1.600 tenían como destino final el aeropuerto de Ámsterdam. El Parlamento neerlandés había instado en varias ocasiones al Gobierno en funciones que evacuase a los intérpretes de Afganistán, antes de la caída de Kabul en manos de los talibanes, pero otras cuestiones, incluidas las negociaciones para la formación del futuro gobierno de Países Bajos, dejaron en segundo plano este asunto.



Las autoridades neerlandesas mantienen ahora “contacto” con algunos de los intérpretes que se quedaron en Afganistán, según Bijleveld, que se negó “por seguridad” a detallar si se está tratando de sacarlos del país de alguna otra forma, después de que Países Bajos haya puesto fin ayer a las labores de evacuación por órdenes de Estados Unidos.



Su colega de Exteriores, Sigrid Kaag, tampoco sabe aún cuántas personas elegibles a evacuación -además de los intérpretes, todos aquellos que trabajaron en diferentes puestos para una misión holandesa- quedaron atrapadas en Afganistán. “Es una pregunta fácil, pero la respuesta es difícil. Tenemos listas, pero no puedo dar una cifra exacta”, lamentó.



Gobierno neerlandés está trabajando junto con los alemanes, británicos y franceses para determinar “quién asegurará el aeropuerto y si se permitirá a los vuelos aterrizar de nuevo” para recoger al resto de evacuados, señaló Kaag. Ambas ministras tildaron de “dramático” y de “día triste y una muy mala señal” los atentados terroristas en Kabul.

Facebook Twitter Linkedin

Cuerpos de emergencias atienden a las víctimas dela tentado en Kabul. Foto: Wakil KOHSAR / AFP

Francia

Francia podría continuar las evacuaciones de Afganistán "más allá" de este viernes por la noche, afirmó el secretario de Estado de Asuntos europeos, Clément Beaune. "Podría prolongarse más allá de esta noche, pero debemos permanecer prudentes sobre este tema", dijo en una entrevista con la radio Europe 1.



El primer ministro, Jean Castex, afirmó el jueves que la misión de evacuación francesa terminaría el viernes por la noche, es decir la fecha máxima "impuesta" por los estadounidenses.



Pero Francia quiere todavía evacuar a varios centenares de afganos, en un contexto caótico tras el doble atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI). "El atentado terrorista no debe impedir estas operaciones (...) Continuaremos hasta el último segundo posible", dijo Beaune.



No obstante, dio a entender que no todos los afganos que intentan abandonar el país podrán hacerlo. "¿Significa esto que todas las personas que han estado trabajando en Afganistán para los aliados, para los europeos, podrán salir del aeropuerto? Probablemente no", admitió.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

Más noticias

- La ONU afirma que la inhabilitación del juez Baltasar Garzón fue arbitraria

- Gabinete de Castillo busca crucial voto de confianza en el Congreso peruano