¿Qué países no cuentan con fuerzas militares?

Existen quince Estados en el mundo que no cuentan con fuerzas militares armadas. La razón de esta situación varia, pero en su mayoría es por que son países a los que les resulta difícil financiar unas fuerzas armadas permanentes, aunque en algunos casos obedece a decisiones internas.



El micro-Estado de Andorra es uno de los que no cuenta con fuerzas militares permanentes, sin embargo tiene tratados con España y Francia para su protección. La República de Kiribati, por su parte, solamente tienen policías para su seguridad interna, Australia y Nueva Zelanda tienen un acuerdo con el país para brindar asistencia si requieren alguna defensa.



Los países de los cuales su defensa es responsabilidad del Sistema Regional de Seguridad, un acuerdo internacional para la defensa de la región oriental del Caribe, son Dominica desde 1982, Granada desde 1985, San Vicente y las Granadinas desde 1982 y Santa Lucía desde 1982.



En el caso de Liechtenstein, el país abolió su ejército en 1868 por falta de financiación, pero si tienen policías. Austria y Suiza son los países que por medio de un acuerdo, le pueden brindar asistencia para su defensa, si lo requieren. En el caso de Las Islas Marshall, también su única fuerza de seguridad permitida es la policía. Estados Unidos, le brindarían asistencia si lo necesitan, según el Tratado de Libre Asociación.



Los otros países que no cuentan con fuerzas armadas son los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Palaos, Islas Salomón, Samoa, Tuvalu y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Por otro lado, los países que no cuentan con ejércitos permanentes, pero sí poseen fuerzas militarizadas son Costa Rica, Islandia, Mauricio, Mónaco, Panamá y Vanuatu.REDACCIÓN INTERNACIONAL

