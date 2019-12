Países en donde no se celebra navidad

istock

Argelia



Es un país de África del Norte. El 98 % de su población practica la religión del Islam, por lo que no existe esta tradición para ellos. El 2 % es cristiana y una pequeña población es judía.



Aunque en este país no es una celebración prohibida, las autoridades no hacen mayor promoción de la Navidad -no hay sitios con decoraciones navideñas, paseos de luces u otras dinámicas-.