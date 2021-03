Países que han empezado a vacunar y que han vuelto al confinamiento

Italia decidió este viernes volver a un confinamiento generalizado. El primer ministrio, Mario Draghi, explicó que la decisión se toma por el aumento de casos, la amenaza de una nueva ola y las preocupantes cifras de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Junto a Italia, países como Chile (ya empezaron a vacunar a su población) han tenido que volver a decretar medidas para limitar el libre tránsito de los ciudadanos para evitar más contagios coronavirus.



A continuación, le explicamos cuáles son las medidas que han tomado algunos de gobiernos.



(En contexto: Ordenan confinar la mayor parte de Italia a partir del lunes)

Italia

La mayor parte de Italia volverá al confinamiento este lunes (hasta el 6 de abril), exactamente un año después de que el país cerrara por primera vez su economía para contener al covid-19. La noticia llega pese a que el país ya empezó a vacunar su población.



Sin embargo, aún las cifras son bajas. De hecho, Draghi se comprometió a triplicar el ritmo de la vacunación a más de medio millón de dosis aplicadas por día.



Mientras países europeos, como Alemania, han presentado planes de reapertura, Italia se está moviendo en dirección opuesto en medio de un resurgimiento de los contagios a los niveles vistos por última vez en noviembre.



El gobierno ha culpado a las cepas de virus más contagiosas. Draghi, exdirector del Banco Central Europeo con reputación de eficiencia tecnocrática, asumió el cargo en febrero en medio de expectativas de que pondría fin a la emergencia y ayudaría a reactivar la economía. Pero eso no ha sido posible aún.



El viernes, su gabinete aprobó restricciones que requieren que las escuelas, tiendas y restaurantes en la mayor parte de Italia cierren a partir del 15 de marzo. El uso de tapabocas y el distanciamiento social seguirán siendo obligatorios. "Italia está administrando alrededor de 170.000 vacunas al dia; nuestro objetivo es triplicar eso", dijo.



"Solo con vacunaciones generalizadas podremos prescindir de restricciones como las que hemos tenido que adoptar". Draghi eligió un centro de vacunación en el aeropuerto de Fiumicino en Roma como telón de fondo para defender su argumento de que poner en marcha la campaña de vacunación mejorara las condiciones para la devastada economía.



El gobierno también contempla que, del 3 al 5 de abril, al final de la Semana Santa, toda Italia se considerará una zona roja, por lo que solo será posible desplazarse dentro de la propia región a otra residencia, una vez al día y máximo de dos personas.



(Le puede interesar: Ministro italiano reconoce que su país encara una nueva ola de covid)

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, reconoció que el país está entrando en una 'nueva ola' de covid. Foto: Epa. Efe

Chile

La región Metropolitana, a la que pertenece Santiago de Chile, quedará lo que resta de marzo bajo cuarente parcial, con confinamiento domiciliario obligatorio los fines de semana por el aumento de casos de coronavirus, informaron este jueves las autoridades.



La imposición de esta medida sanitaria comenzará a regir desde este sábado en la región más poblada de Chile y afectará a más de 7 millones de habitantes en Santiago, de los 19 millones que tiene el país.



Este "endurecimiento" de las restricciones, como lo consideraron las autoridades, se da en respuesta a un incremento paulatino de los contagios en Chile, y concretamente en la capital. El anuncio coincide con la jornada con más contagios a nivel nacional desde el pasado 21 de junio, cuando Chile comenzaba a recuperarse del máximo histórico durante la pandemia.



Actualmente Chile ha superado por varios días los 5.000 contagios en 24 horas y varias veces el centenar de víctimas por covid-19, alcanzando un total de 873.512 personas diagnosticadas positivo y 21.362 fallecidos en un año de pandemia.



"Se han establecido medidas más estrictas para el mes de marzo. Estamos ante un momento muy importante y requiere el compromiso de todos", indicó en rueda de prensa la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.



Además del confinamiento domiciliario sábados y domingos, la medida contempla la reducción de reuniones sociales en domicilios a cinco personas, la prohibición de eventos con público, y el cierre de gimnasios y casinos.



(Lea también: Austria denuncia 'contratos secretos' de vacunas dentro de la UE)



Una situación de retroceso que llega después del verano austral y el movimiento interno de turistas en un país que recién renovó el estado de excepción por catástrofe, el toque de queda nocturno y el cierre de fronteras que rigen desde marzo de 2020.



Al mismo tiempo Chile avanza sin freno en el proceso de vacunación contra el covid, con una campaña que ubica al país en los primeros lugares del ranking de inoculación en el mundo. Hasta el momento son 4,5 millones de personas las que recibieron al menos la primera dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech que han llegado desde Bélgica o la china Sinovac, ambas de doble dosis.

Chile ha sido aclamado por su campaña de vacunación. Sin embargo, aún los contagios están disparados. Foto: Alberto Valdéz. EFE

Brasil

Aunque Brasil no ha decretado un confinamiento formalmente porque su presidente de opone a esta medida, el país enfrenta un duro embate del virus pese a que ya dio inicio a la vacunación.



Brasil, actual epicentro global de la pandemia de la covid-19, registró en las últimas 24 horas 2.216 nuevas muertes por la enfermedad, con lo que encadenó tres días seguidos con más de 2.200 víctimas diarias y acumuló 275.105 fallecimientos desde el inicio de la crisis sanitaria.



(En otras noticias: El peligroso movimiento antivacunas que tomó auge durante la pandemia)



Además, este viernes superó a India en número de contagios y asumió como el segundo país con más casos de la enfermedad en el mundo, superado tan sólo por Estados Unidos.



Ante las graves cifras, gobernadores de los 21 de los 27 estados brasileños pidieron un pacto nacional para reforzar la luchar contra la pandemia, en los que se piden medidas urgentes para frenar el contagio. Sin embargo, el gobierno Bolsonaro se opone tajantemente a decretar confinamientos.



“Necesitamos evitar el total colapso de los sistemas hospitalarios en todo Brasil y mejorar el combate a la pandemia", destacaron los dirigentes regionales en una carta conjunta. Asimismo, propusieron la creación de un "comité gestor" que contaría con la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobernadores y los alcaldes, y que sería asesorado por un grupo de "especialistas" sanitarios.



Todo esto ocurre cuando Brasil ha inoculado a más de 11 millones de personas. Datos de Our World in Data sugieren que tan solo 1,3 por ciento de la población está completamente inmunizada contra el coronavirus.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Bloomberg, AFP y Efe

