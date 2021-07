Países en los que podría ir a la cárcel por consumir alcohol

Por motivos religiosos o por tradicionales y estrictas leyes vigentes, varios países alrededor del mundo consideran como un delito el consumo de alcohol.



Se trata de naciones ubicadas en África, Medio Oriente y Asia del Sur. Cada lugar tiene su ley, con sus variantes y sus castigos más o menos severos por beber alcohol.

Afganistán, Arabia Saudita, Baréin, Bangladés (legal para extranjeros, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, India (en algunas partes del territorio), Irak, Irán, Libia, Kuwait, Maldivas (legal para no musulmanes y extranjeros mayores de 18 años), Marruecos (legal para no musulmanes y extranjeros mayores de 18 años), Pakistán (legal para no musulmanes y extranjeros mayores de 21 años), Somalia, Sudán y Yemen conforman la lista.



No obstante, en cada país los castigos por consumir bebidas embriagantes son distintos y van desde una multa, pasando por la cárcel y en algunos hasta la flagelación.



En Arabia Saudita no solamente se castiga con multas y encarcelamiento a los habitantes del país sino que también los extranjeros están sometidos a la ley. Aquí es totalmente ilegal fabricar, importar, vender y consumir alcohol en el país.



En el caso contrario, otros países cuentan con licencias especiales para extranjeros, tal es el caso de Afganistán y Baréin. Existen tiendas legales para usar la licencia, principalmente en los hoteles.



Así que la recomendación es que antes de viajar a alguno de estos destinos consulte las normas vigentes para evitar pasar por una situación compleja.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Le puede interesar