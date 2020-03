Adulterio: los países en donde la infidelidad es un delito

iStock

El código penal de Irán dispone en el artículo 102 que, a los hombres que cometan adulterio, se les debe enterrar hasta la cintura mientras que a las mujeres hasta el pecho. En ambos casos, según el artículo 104, serán lapidados con piedras no tan grandes, pero tampoco pequeñas.



En 2002 una directiva judicial logró suspender las lapidaciones, pero no se tradujo en ley, por lo que aún hoy se siguen practicando. Los jueces más estrictos las han ordenado. Para que un hombre sea sentenciado es necesario el testimonio de cuatro hombres, mientras que, para que una mujer sea sentenciada, basta con que esté embarazada y no casada.