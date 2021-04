Países donde se puede broncear desnudo sin ningún problema

‘Pour Moi’, marca inglesa de trajes de baño, realizó una investigación para identificar los países donde las personas pueden broncearse desnudas.



Para la elaboración de este documento, el cual está en la página oficial de la marca, se tuvieron en cuenta las leyes de cada país en torno al tema, se analizaron foros virtuales de viajes y también se utilizaron los comentarios de internautas en las redes sociales sobre esta temática.

A partir de esto, ‘Pour Moi’ elaboró un mapa que dividió a los países en cuatro categorías: la primera son los países que les permiten a las personas tomar el sol desnudas; la segunda son las naciones en las que solamente permiten este tipo de prácticas en ciertas zonas específicas; la tercera son los países en los cuales no se permiten que las personas tomen el sol sin ropa y, finalmente, están las naciones de las cuales no se tiene información concluyente sobre el tema.



De acuerdo con el estudio, en total hay 39 países en los que las personas pueden broncearse sin ropa. De estos, el 71 por ciento pertenecen a Europa, el 10 por ciento a América, otro 10 por ciento a Asia y el 9 por ciento restante se divide entre África y Oceanía.

Europa, líder en el tema

Playa nudista de Ses Illetes, situada en la isla de Formentera, España. Foto: iStock

El continente europeo está a la vanguardia de este tema, pues 28 de los países de esta región del mundo permiten que ciudadanos y turistas tomen el sol desnudos.



Es el caso de naciones como Alemania, Bulgaria, Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido donde, además de estar permitida esta práctica, también hay zona exclusivas (playas nudistas) para las personas interesadas.



Otros países donde es común que las personas tomen el sol sin ropa, pero que no tienen playas nudistas, son: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca y Grecia.



Por su parte, en países como Islandia y Portugal está permitido, pero no es muy común que las personas se asolen desnudas.

América y Asia, a la par

Playa nudista de Wreck, ubicada en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Foto: iStock

De acuerdo con la investigación, tanto en América como en Asia hay cuatro países en los cuales está permitido que las personas tomen el sol sin ropa.



Canadá, Argentina, Brasil y Uruguay son los representantes del continente americano mientras que Israel, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam son los países de Asia que permiten este tipo de práctica.



Según ‘Pour Moi’, en todo estos territorios existen playas nudistas.

África y Oceanía cierran la lista

Playa nudista de Obelisk, localizada en la ciudad de Sidney, Australia. Foto: iStock

De los 13 países africanos investigados por ‘Pour Moi’, tan solo en la isla Mauricio se permite que las personas pueden tomar el sol desnudas.



De los cinco países de Oceanía, solo en Australia se puede recibir el sol sin ropa.

¿Y el resto de países?

Según ‘Pour Moi’, Egipto, Camerún, Etiopía, Namibia, Seychelles, Túnez, Sudáfrica, Costa Rica, Cuba, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú, Camboya, Indonesia, Irán, Kirguistán, Finlandia, Polonia, Rumania, Turquía y Nueva Zelanda son las naciones del resto del mundo en las cuales solamente se permite tomar el sol sin ropa en ciertas partes de su territorio.



En el caso colombiano, de acuerdo con un escrito de este medio, hay, por nombrar un ejemplo, una especie de playa nudista ubicada al interior del Parque Tayrona llamada ‘Bocas del Saco 2’.



En su momento, Ronald Blanco, guía turístico certificado de Magdalena, afirmó en este medio que: “ Cuando llegas al Cabo San Juan, en el Tayrona, caminas 5 minutos y encuentras Bocas del saco 1, una playa bastante amplia a la que muchos le llaman nudista, pero casi nadie se desnuda, solo algunas mujeres quedan sin brasier (...) Bocas del Saco 2 sí es una playa nudista. La mayoría de los que van, se quitan todo y se bañan y broncean con tranquilidad y naturalidad. Ambas playas están en una misma bahía, pero unas rocas se separan una de la otra. Se tiene que entrar al bosque y caminar un poco para conocer ambas ”.



Sin embargo, en 2018, en declaraciones hechas para este medio, Juan Carlos Rodríguez, contratista del Parque Nacional Natural Tayrona, comentó que realmente es más una concepción que tiene algunos turistas debido a la soledad de esta playa.



“Lo que pasa es que Boca del saco es la última playa del sector oriental del parque. Para llegar, tienes que pasar por Cañaveral, Arrecifes, playa Arenilla, piscinas, las dos de Cabo San Juan y una más, que se llama playa del Medio. Luego, muy lejos, está Boca del saco. Para llegar allí, hay que caminar 2 horas y 45 minutos. Al ser una playa distante de esos conglomerados como la piscina, la arenilla, mucha gente no llega (...) cuando hacemos los recorridos de vigilancia y control entendemos y sabemos que puede haber gente sin ropa. Les decimos que no hay playas nudistas y les recomendamos vestirse”, comentó Rodríguez



De acuerdo con otro artículo de este medio, en el Código Nacional de Policía se pueden multar a las personas por “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad", según lo consignado en el artículo 33 numeral 2 literal B del Código. En otras palabras, en Colombia las playas nudistas no están legalmente constituidas.

En otros países del mundo solamente se permite este tipo de práctica en determinados zonas y en otros está completamente prohibido. Foto: iStock

Por otro lado, Kenia, Madagascar, Marruecos, Mozambique, Tanzania, Trinidad y Tobago, Bahréin, Bangladesh, China, India, Kuwait, Malasia, Nepal, Omán, Arabia Saudita, Qatar, Singapur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Albania, Belarus, Malta, Rusia, Fiji, Samoa y Vanuatu son más drásticas en este tema y no permiten que ciudadanos o turistas se quiten la ropa para broncearse.



Ahora bien, en el estudio de ‘Pour Moi’ no se especifica si, actualmente, las personas que deseen acudir a este tipo de playas deban o no utilizar tapabocas, pues cada país está tomando medidas diferentes dependiendo la evolución de la pandemia en su territorio.

