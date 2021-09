¿Qué países tienen derecho al porte legal de armas?

Los países que tienen como derecho constitucional el porte legal de armas son Estados Unidos, México y Guatemala. Otros países tenían el mismo derecho pero con el tiempo los revocaron.



Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Liberia fueron inspirados por la Segunda Enmienda de los Estados Unidos para concederles a su ciudadanía el derecho constitucional del porte legal de armas, sin embargo después este derecho fue abolido, según informó el diario The New York Times.



La Constitución de Estados Unidos protege el porte de armas, haciendo que ese país sea uno de los países con mayor de armas en el mundo, seguido de países como Serbia, Yemen, Suiza y Arabia Saudita.



Aunque en México sea legal el porte de armas, para los ciudadanos es difícil conseguir o portar una, ya que existen muchas restricciones para ello. Después de la revolución de México, en el año 1917, se modificó el artículo 10 de la Constitución mexicana de 1857 que garantizaba que “todo hombre tiene derecho a guardar y portar armas para su seguridad y legítima defensa”.



Las nuevas leyes prohibían a la ciudadanía portar armas que fueran reservadas para los militares. Según informó el Times, “Los permisos de armas de fuego para la protección del hogar solo permiten la compra de calibres no mayores a .38”.



La única tienda de armas legales en el país de México, se encuentra en una base militar, donde se estima que en promedio se venden 38 armas por día, sin embargo, se piensa que por día, unas 580 armas de contrabando entran al país desde los Estados Unidos, según la revista Forbes.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

