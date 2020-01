Los países con las mayores reservas petroleras del mundo

iStock

Venezuela



Venezuela ocupa el primer lugar de este listado. Tiene una reserva aproximada de 302,3 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo, según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por las siglas en inglés). Aunque cuenta con estos subsuelos valorados mundialmente, le ha faltado extraer adecuadamente el petróleo debido a que no cuenta con el dinero que se necesita para buscar los disolventes y exportarlo. Debido a una sanción instaurada por Estados Unidos, el país bolivariano no ha podido exportar el crudo tan fácilmente y, así mismo, sus compradores no se arriesgan a adquirirlo.