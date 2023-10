'No podemos continuar...': padre 'Chucho' hace llamado urgente al Gobierno desde Israel

Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido en Colombia como el padre 'Chucho', sigue en Israel en medio de la devastadora escalada de violencia iniciada por el grupo miciliano Hamás desde el pasado sábado.

El sacerdote, uno de los más populares en el país, había llegado a Medio Oriente hace varios días por cuenta de una peregrinación con cerca de 92 personas. Según ha contado, junto a sus feligreses logró cruzar la frontera entre Egipto e Israel en medio de los primeros ataques de Hamás.



Y luego de que enfatizar en que no se irá de Israel hasta que el último de los peregrinos no sea retirado, el padre 'Chucho' volvió a hacer un llamado de urgencia desde Israel. En esta oportunidad, le habló al Gobierno de Colombia.

'No podemos continuar aquí': el llamado del padre 'Chucho'

El padre 'Chucho' está atrapado en Israel con cerca de 100 peregrinos. Foto: City TV

Este lunes, cuando el primer avión de la Fuerza Aerospacial Colombiana llegó a Tel Aviv para traer de regreso a las primeras cien personas, el padre 'Chucho' dio un nuevo balance de su situación. Además, hizo un llamado de urgencia.

"Un grupo de colombianos ya partió, nosotros quedamos aquí. Hay una preocupación por las prioridades, solamente mandaron a las personas mayores y eso está bien, pero también tengo unos jóvenes, que no se pueden quedar aquí", dijo Orjuela en charla con Caracol Radio.



Luego, ratificando el compromiso con los peregrinos, expresó: "Para mí son prioridad todos. No los voy a dejar en riesgo (...) No salgo de aquí hasta que no salga el último colombiano".



Conforme manifestó, en estos momentos 45 ciudadanos colombianos siguen con él en Israel. Por eso, hizo un llamado puntual: "Le pido al Gobierno que no olvide a nuestros jóvenes".



"Si tengo que irme con ellos por el desierto del Néguev, lo haré", aseveró Orjuela, enfatizando en la necesidad de salir del lugar.



"Sería regresar por Egipto a ver si nos ayudan. Quedarnos aquí es seguir en riesgo en cualquier momento por la guerra que estamos viviendo, que se vive en este territorio. Mucha gente tiene que salir por la frontera para buscar refugio", relató el sacerdote.



Luego, profundizó su sentir sobre el pedido de ayuda: "No podemos continuar aquí..., la guerra es algo absurdo. Jamás imaginé vivir lo que estoy viviendo. Estoy decidido a cuidar y proteger a mis hermanos", expresó.



Llega el primer avión de la Fuerza Aérea de Colombia a Tel Aviv

La misión humanitaria. Foto: Fuerza Aérea de Colombia

A las 5:53 a.m., la Fuerza Aeroespacial de Colombia compartió en X las primeras imágenes de la aeronave FAC-1219 en Tel Aviv, la primera que traerá a cien pasajeros de regreso a Colombia, en una misión humanitaria.

#ProtegemosLaVida | Llega a Tel Aviv el primer avión enviado por el gobierno colombiano a Israel, la aeronave FAC-1219 de la #FuerzaAeroespacial🇨🇴.



En una misión humanitaria, se movilizarán 110 pasajeros hacia Lisboa, donde abordarán el #FAC1222, con rumbo al país.#AdAstra🚀 pic.twitter.com/aqG7vVJVc7 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) October 12, 2023

