La humanidad está a "un error de cálculo de la aniquilación nuclear", advirtió este lunes el secretario general de la ONU, en medio de los temores a una escalada que no se veían desde la Guerra Fría, exacerbados con la invasión rusa de Ucrania.



"Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora. Pero la suerte no es una estrategia ni un escudo para impedir que las tensiones geopolíticas degeneren en conflicto nuclear", dijo António Guterres en la apertura de la 10ª Conferencia de los 191 países firmantes del Acuerdo de No Proliferación Nuclear (TNP).



Desde Oriente Próximo a la Península de Corea, con la invasión rusa de Ucrania, "hoy, la humanidad está a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear", advirtió antes de instar a que el mundo "se deshaga de sus armas nucleares" ya que es la "única garantía de que nunca se utilizarán".



En vísperas del aniversario del lanzamiento de Estados Unidos de las bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, Guterres recordó que la humanidad está "olvidando las lecciones de aquellos terroríficos fuegos".



El primer ministro japonés, Kishida Fumio, viajó a Nueva York para participar en esta importante cita.



Con "13.000 armas nucleares" en los arsenales, hasta ahora el mundo ha evitado "el error suicida de un conflicto nuclear" gracias a una "combinación de compromiso, juicio y suerte", pero eso puede cambiar, advirtió Guterres en la apertura de esta conferencia que se prolongará hasta el 26 de agosto en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Las declaraciones se dan en medio de los temores a una escalada que no se veían desde la Guerra Fría, exacerbados con la invasión rusa de Ucrania.

'Una guerra nuclear no se puede ganar'

Aplazada en varias ocasiones por la pandemia de covid-19 desde marzo de 2020, el presidente de la conferencia, el argentino Gustavo Zlauvinen, recordó que si algo nos ha enseñado la pandemia es que "aparentemente los eventos de baja probabilidad pueden ocurrir y ocurren con poco o ningún aviso pero con consecuencias catastróficas que afectan al mundo".



El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este lunes que no "puede haber ganadores" en un guerra nuclear y "nunca debe desencadenarse", antes de asegurar que Rusia se mantiene fiel a la "letra y el espíritu" del tratado.



En enero, los países líderes del TNP - Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Gran Bretaña- recordaron esta misma advertencia, pero este lunes solo Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reiteraron su compromiso en una declaración conjunta.



Y las tres potencias nucleares también señalaron a Rusia, país al que pidieron que respete sus compromisos nucleares.

"Tras la agresión no provocada e ilegal de Rusia contra Ucrania, instamos a Rusia cesar su retórica nuclear y su actitud irresponsable y peligrosa", agregaron.



El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, además de Rusia, se mostró preocupado por la carrera armamentista de Corea del Norte, que está preparando "su séptimo ensayo nuclear", así como Irán, que sigue en el camino de "escalada nuclear", y le acusó de no "tener voluntad o no querer aceptar un acuerdo" para suscribir de nuevo el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), del que el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró unilateralmente.



"Volver al acuerdo es el mejor resultado para Estados Unidos, para Irán y para el mundo", dijo El presidente Joe Biden también instó a Rusia y China a iniciar negociaciones para el control de armas nucleares y reiteró que su administración está lista para "negociar rápidamente" un sustituto del Nuevo START, el tratado que pone límite a las fuerzas nucleares intercontinentales en Estados Unidos y Rusia, que expira en 2026.



Beatrice Fihn, directora de la organización no gubernamental de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), advirtió frente a la ONU, que el mundo está viviendo un "aumento rápido de riesgos nucleares".



"Hay un número de acontecimientos muy alarmantes y peligrosos que socavan la confianza en el TNP como una herramienta para reforzar la seguridad global".



"Las armas nucleares están yendo en la dirección equivocada", advirtió. El TNP, que entró en vigor en 1970 para impedir la propagación de las armas nucleares, y en particular el párrafo 3 del artículo VIII, prevé un examen del funcionamiento del Tratado cada cinco años.



Durante la última conferencia de examen de 2015, las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre las cuestiones de fondo. Esta reunión es una "oportunidad para reforzar este tratado y adecuarlo al mundo de hoy", dijo Guterres, que espera adopte "nuevos compromisos" para reducir el arsenal.



AFP

