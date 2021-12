Países que ya han reportado sus primeros contagios con la variante ómicron

En el marco del fin de año, por la poca información que se tiene hasta el momento, la nueva variante del coronavirus se presenta como un desafío para la contención de la pandemia en el mundo.



Con menos de una semana de hacerse pública su aparición, ómicron, que en teoría primero fue identificada en Sudáfrica y Botswana, ha desatado una ola de múltiples efectos en la aparente sensación de estabilidad alcanzada por cierto sector del planeta.



La alta mutabilidad de la B.1.1.529 ha llevado a que la Organización Mundial de Salud (OMS) la califique como una variante “de importancia”. Sin embargo, por el momento no hay datos certeros sobre su incidencia en el efecto de las vacunas existentes o si acarrea síntomas diferentes a los ya conocidos.

Por su repentina irrupción, y a la espera de análisis que permitan entender su severidad y transmisibilidad, algunos países han decidido imponer restricciones a sus fronteras en medio de críticas por la efectividad epidemiológica de esa medida.



A la espera de mayores detalles sobre su comportamiento, lo cierto es que omicrón ya hizo presencia en los cinco continentes.



De acuerdo con los reportes de instituciones públicas nacionales, para este primer día de diciembre al menos 25 naciones mantienen casos activos de la variante.



Por ahora la recomendación de las autoridades sanitarias multilaterales es mantener las medidas de bioseguridad (tapabocas y lavado de manos constante, principalmente) e incrementar el ritmo de vacunación de la población.

(Le recomendamos: Ómicron: siga lo último sobre la nueva variante del covid-19).

Europa

Facebook Twitter Linkedin

A la fecha, el Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades registra casos de ómicron en 13 países del continente. Foto: iStock

Alemania



Austria



Bélgica



Chequia



Dinamarca



España



Francia



Italia



Países Bajos



Portugal



Reino Unido



Suecia

Suiza

América

Facebook Twitter Linkedin

Canadá fue el primer país del 'nuevo continente' en reportar la presencia de ómicron. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Canadá

Brasil

(Además: Alerta por variante ómicron: ¿Qué medidas tomará Colombia?).

Asia

Facebook Twitter Linkedin

Además del caso en Hong Kong, China no ha reportado públicamente ningún caso de la nueva variante. Foto: AFP

Arabia Saudita



Israel



Japón



Región administrativa especial de Hong Kong

África

Facebook Twitter Linkedin

En teoría, Sudáfrica fue el primer país del mundo en reportar la irrupción de ómicron. Foto: iStock

Botswana



Nigeria



Sudáfrica

(No deje de leer: Papa pide tratamientos sanitarios justos y eficaces para enfermos de Sida).

Oceanía

Facebook Twitter Linkedin

A la fecha, alegando reducir la incidencia de ómicron, Nueva Zelanda ya anunció restricciones para viajeros de 9 países africanos. Foto: Robert Kitchin. EFE.

Australia

Lo que se sabe de ómicron hasta el momento

La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, quien aparentemente fue la primera en alertar sobre la posible existencia de ómicron, ha enfatizado en que hasta ahora los pacientes contagiados con la nueva variante han presentado síntomas muy leves.



"Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve", le dijo esta semana a la cadena británica ‘BBC’.



"No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo", apuntó Coetzee.



Para conocer mayores detalles sobre los desafíos que podría representar ómicron para el manejo sanitario son necesarios análisis puntuales.



A la fecha, por el poco tiempo de reportada la variante, todavía no los hay.

Más noticias

OMS recibe respaldo para negociar tratado frente a futuras pandemias

Grecia multará con 100 euros al mes a mayores de 60 años que no se vacunen

Día Mundial del Sida: Colombia aún no logra metas en tratamiento del VIH

70 organizaciones de turismo piden evitar medidas divergentes anticovid

'Mujeres con estrés tienen más riesgo de derrame cerebral' según estudio

Tendencias EL TIEMPO