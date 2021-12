Los pasajeros de aviones tienen dos o incluso tres veces más probabilidades de contraer covid-19 durante un vuelo desde la aparición de la variante ómicron, según el principal asesor medico de las aerolíneas del mundo.



La nueva variante es altamente transmisible y se ha vuelto dominante en cuestión de semanas, representando más del 70 por ciento de todos los casos nuevos solo en Estados Unidos.



Si bien los filtros de aire de calidad hospitalaria en los aviones de pasajeros modernos hacen que el riesgo de infección sea mucho menor en los aviones que en los lugares abarrotados, como los centros comerciales, ómicron se está extendiendo rápidamente a medida que más viajeros surcan los cielos debido a las vacaciones de fin de año y las reuniones familiares.



La clase ejecutiva puede ser más segura que la clase turista dada la densidad de personas, dijo David Powell, médico y asesor médico de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en ingles), que representa a casi 300 operadores en todo el mundo.



Como antes, los pasajeros deben evitar el contacto cara a cara y las superficies que se tocan con frecuencia, y las personas que se sientan cerca unas de otras deben tratar de no retirarse el tapabocas de manera simultánea durante las comidas, dijo.



Powell, exdirector medico de Air New Zealand Ltd., habló con Bloomberg News el martes sobre volar durante la pandemia. Aquí hay una transcripción editada.

Los pasajeros se someten a pruebas anti-covid-19 en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino, cerca de Roma. Foto: EFE

¿Cuáles son los riesgos de infección durante un vuelo?



Cualquiera que sea el riesgo con delta, tendríamos que suponer que el riesgo seria dos o tres veces mayor con ómicron, tal como hemos visto en otros entornos. Cualquiera que sea ese bajo riesgo, del que no tenemos certeza, debiera incrementarse de manera similar en los aviones.



¿Sería más seguro no volar?



La mayor protección es tener un programa de vacunación completo y aplicarse la vacuna de refuerzo. La protección que se logra usando una mascarilla adicional o un tipo especial de protector facial o definitivamente no volando, francamente, probablemente sea menor que el beneficio que obtendría con solo tener la vacuna de refuerzo.



Hay una especie de regla empírica que comienza a aparecer, de que esencialmente ómicron hace perder el beneficio de una dosis de la vacuna. Entonces, dos dosis contra ómicron tienen una protección similar a una dosis contra delta.



Eso no ha sido ratificado por la ciencia dura, pero parece tener una correlación aproximada con lo que está surgiendo en los estudios.



¿Es seguro para pasajeros sanos si hay un caso de ómicron en el avión?



Es un espacio cerrado, pero es una caja con fugas, y lo presurizamos poniendo un gran flujo de aire en un extremo y luego colocando una válvula de escape en el otro extremo. Así que los pasajeros se encuentran en un entorno de flujo de aire muy alto.

Es un espacio cerrado, pero no me parece especialmente riesgoso, a diferencia de pub irlandés con un ventilador en la esquina, o un gimnasio con mucha gente gritando, gimiendo y sudando.



Pero cualquier vuelo que tome también involucra aeropuertos, que están un poco menos controlados. Entonces, sí, existe un riesgo.



¿Qué se puede hacer?



Vacunación, pruebas, uso de mascarillas, distanciamiento.



¿Son mejores las mascarillas quirúrgicas que las de tela?



Probablemente sí. En promedio, quizás entre un 10 por ciento y un 20 por ciento.

La mayoría de los casos documentados de propagación en vuelos se remontan a marzo de 2020, antes de que tuviéramos pruebas, antes de que tuviéramos mascarillas, antes de que organizáramos los procedimientos de embarque, antes de que existiera un alto grado de conciencia sobre no volar si no se encuentra bien.



¿Qué hay de dejar vacíos los asientos del medio en las filas?



Es increíblemente atractivo, intuitivamente. Proporciona una mayor distancia física entre los pasajeros. Pero no hemos visto que eso realmente brinde muchos beneficios. Pero si hay un flujo de aire cruzado desde el pasillo a la ventana, o de la ventana al pasillo, sería un beneficio para la persona del asiento del medio.



Probablemente no beneficiaria mucho a la persona en el asiento de al lado, porque es probable que se produzca una desviación sin la obstrucción de la persona del medio.



¿Qué pasa con los niños en el vuelo?



El riesgo de que los niños pequeños contraigan una enfermedad grave debido a los viajes es bajo, solo porque el riesgo de covid grave es muy bajo para los niños. Es una de las preguntas sin respuesta con ómicron.



El riesgo no es tanto para ellos. El riesgo es que puedan estar contagiados con una enfermedad leve y no saberlo y que potencialmente lo propaguen durante el viaje. Y eso es un riesgo. Conseguir que se pongan una mascarilla es difícil. Cuanto más pequeños sean, más difícil es.

