Hace un año, una guerra en Ucrania no parecía improbable. Desde hacía meses, Rusia acomodaba sus tropas en torno a la frontera y Estados Unidos le advertía al gobierno de Volodimir Zelenski y a los del resto de Europa que Vladimir Putin tenía toda la intención de invadir. Algunos le creyeron, otros lo subestimaron y otros descartaron la posibilidad. La señal de lo que sucedería en 2022 estaba allí, independientemente de lo que unos creyeran o no. Hoy, el mundo también da pistas –algunas muy visibles– otras no tanto, de lo que le espera a este año. ¿Se podrá dejar atrás el legado oscuro de la pandemia? ¿Cerrará el capítulo bélico que tanto atormentó en 2022? Esto dicen algunas cifras que actúan como pistas de lo que vendrá.

16 misiles

Los misiles que puede disparar en nueve segundos el sistema Patriot son 16, un equipo de defensas antiaéreas que EE. UU. le prometió a Ucrania, como parte de un nuevo y millonario paquete de asistencia militar. Pocos años de la historia reciente estuvieron marcados por un solo día como 2022. El 24 de febrero, Vladimir Putin lanzó su anunciada invasión a Ucrania, un acto de guerra que definió el destino de los ucranianos y la vida diaria de miles de millones de personas en el planeta. La llegada de dos unidades Patriot a Ucrania es una señal de que la guerra sobrevivirá al año y que seguirá condicionando al mundo.

El entrenamiento para usar el sistema lleva mínimo seis meses, un indicador de que Estados Unidos estima que el conflicto durará, por lo menos, hasta mitad de año, pista que se confirma con el enorme paquete de 45.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania que el Congreso aprobó. Los otros dos protagonistas excluyentes de la guerra creen lo mismo.

Ucrania necesita los Patriots para escudar su infraestructura crítica, y sus líneas de defensa en el este del país y así dar batalla a Rusia.

600 reales de ayuda social

Los beneficiarios del plan Bolsa Familia en Brasil, eje central de la política social del mayor país de Latinoamérica, reciben y seguirán recibiendo 600 reales. Ese monto, que era de 400 reales (unos 78 dólares) hasta mitad de 2022 y fue aumentado por Bolsonaro en la previa a las elecciones, fue transformado en ley por el Presupuesto 2023, aprobado por el Congreso brasileño, antes de Navidad. Fue un éxito para Lula da Silva, que había prometido en campaña que mantendría el plan social en 600 reales, una transferencia necesaria en una nación donde 33 millones de personas no tienen qué comer a diario y que volvió a ser parte del Mapa del Hambre Global. Ese logro le permitirá a Lula asegurarse legitimidad dentro de su partido y de su base electoral. La economía de Brasil crecerá poco en 2023 (1 %, según el FMI).

0,25 % de incremento del PIB



El crecimiento extra que registra un país si su selección de fútbol gana la Copa del Mundo es de 0,25 %. Marco Mello es un investigador de la Universidad de Surrey que estudió el impacto económico de ganar el mundial y reveló: “Ganar la Copa del Mundo aumenta el PIB, por lo menos, en un 0,25 % en los dos trimestres subsiguientes. Este resultado está, en principio, empujado por el crecimiento de las exportaciones, que es consistente con el mayor atractivo que tienen los productos y servicios nacionales en el mundo tras la victoria”.

En octubre pasado, el FMI indicó que Argentina crecería 2 % en 2023. Ese 0,25 % extra no parece mucho al lado de la felicidad que los argentinos derrochan tras obtener el título.

10’600.000 nacimientos en el grande asiático



En 2021, China registró 10’600.000 nacimientos, según el Bureau Nacional de Estadísticas de ese país. La tasa de fertilidad de la superpotencia tiembla desde hace años, pero la caída se magnificó con la pandemia y hoy es la mayor amenaza al futuro económico de China. La contracción del ingreso disponible y los límites a la circulación boicotearon el número de nacimientos al punto de que las autoridades esperan que en 2022 la cifra sea incluso menor a la del año anterior y que, este año, se acerque al temidísimo umbral de los 10’000.000 de nacimientos anuales, el punto por debajo del cual la población china empezará a decrecer.

Las protestas de fines de 2022 obligaron a Xi Jinping a flexibilizar la prohibitiva política de ‘Covid cero’ para resguardar la estabilidad de su tercer mandato. La apertura de la vida en China también aceleró la circulación del covid entre una población con una inmunidad bastante más baja que la del resto del mundo. Hoy los hospitales chinos experimentan la saturación y los especialistas esperan un 2023 de muchas muertes. La flexibilización viene, de todas maneras, con una buena noticia para China. La economía ganaría vida y se empezaría a acelerar en la segunda mitad del año que viene, advierten los analistas.

83 años del máximo líder iraní



La edad del ayatollah Alí Khamenei, el hombre que gobierna Irán con rigor religioso, represión policial y opresión social desde 1989, es de 83 años. El segundo líder de la revolución islámica, tras el ayatollah Khomeini, y el sofisticado aparato de seguridad respondieron a las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, en septiembre de 2022, con violencia y radicalización. Las manifestaciones son el mayor desafío al régimen en sus 43 años. Pero, por más extendidas y potentes que sean, no lograron doblegarlo; tampoco, las cada vez más duras sanciones internacionales ni el declive económico que fastidia a hasta los mayores defensores del gobierno.

Khamenei tiene el control total del régimen con aspiraciones nucleares. Sin embargo, su salud habría comenzado a flaquear después de varias afecciones. Él era el sucesor designado de Khomeini; pero Khamenei no se ocupó aún de señalar un delfín. Si su salud sigue cuesta abajo, la lucha por la sucesión puede lograr lo que no pueden las protestas: debilitar y reformar uno de los regímenes más ideologizados, violentos y cerrados del planeta.

0,9 % tasa de crecimiento para América Latina



La tasa de crecimiento de América Latina para la década que va de 2014 a 2023, será de 0,9 % por año, si se mantienen las previsiones económicas para la región, un 1,3 % de avance, según la Cepal.

Las razones no difieren mucho de las explicaciones sobre el bajo desempeño de otras regiones. El impacto de la guerra, el legado de la pandemia, la inflación, las tasas altas, todo atenta contra América Latina. La región se encarga de agregarle sus propios peligros: altos déficits, países endeudados, Estados de escasa capacidad para atender las demandas sociales y económicas, informalidad laboral, productividad en caída, indigencia extrema, fragmentación política y una débil gobernabilidad.

Por eso es la región en desarrollo que menos crecerá en 2023. La advertencia de la Cepal sobre el impacto de ese bajo avance no deja duda sobre el peligro. “En el decenio de 2014 y 2023, la región experimentó un crecimiento, incluso menor que de la llamada década perdida, en los 80”, dijo el organismo.

En esos años, la mayor parte de los países eran gobernados por dictaduras; el declive económico fue una de las razones que precipitó la transición democrática. Irónicamente hoy, el mismo crecimiento anémico explica, en parte, el desgaste democrático.

71 sobrevuelos de China



Los vuelos que aviones de guerra chinos hicieron sobre el estrecho de Taiwán después de Navidad fueron 71. Más de 1.500 en 2022. Parte del plan de Xi para recuperarla, llegó en agosto pasado, tras la visita de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes De EE. UU., a Taipéi, a un pico de tensión en el que muchos observadores creyeron ver una guerra inminente. Ya meses antes Joe Biden había prometido que el país saldría en ayuda de Taiwán en caso de ataque chino.

Parte de las fuerzas armadas norteamericanas creen que China puede lanzar una invasión en 2024. El gobierno de Taiwán estima que eso sucederá en el tercer mandato de Xi, que abarca los próximos cinco años. Algunos especialistas rechazan esas alternativas y pronostican que Xi descartará la opción militar e intentará recuperar el control de Taiwán como hizo con Hong Kong, con represión y acoso institucional, político y económico. Cualquiera sea el escenario, la tensión se proyectará sobre 2023 como uno de las mayores amenazas geopolíticas.

5,1%, tasa de interés de la FED



El nivel al que llegaría la tasa de interés del Sistema de la Reserva Federal (FED) en 2023 es del 5,1 por ciento, tan alto como el que alcanzó antes de la gran quiebra financiera de 2008. Hoy está en 4,3 por ciento, luego de haber llegado casi a cero durante la pandemia. La FED comenzó a restringir su política monetaria y subir las tasas para contrarrestar el efecto sobre la inflación estadounidense (y global) de los planes de ayuda durante los confinamientos, de las disrupciones a las cadenas de suministros y de la disparada de precios globales de la energía y los alimentos por la guerra en Ucrania. Los organismos internacionales advierten que los precios de los alimentos, el petróleo, el gas y otras energías que tanto ayudaron, en 2022, a alimentar la pobreza, la indigencia y la inestabilidad en el mundo empiezan a estabilizarse. Claro que a niveles muy superiores que los de antes de la guerra (los bienes energéticos un 40 por ciento más que en 2021; y los alimentos, un 11 por ciento). La inflación, por lo tanto, cede, pero no todo lo que debería para volver a los números preguerra. Es decir que el tiempo de las tasas alta, tanto de la FED como de la mayoría de los bancos centrales del mundo, persistirá en 2023. Y con él, la era del bajo crecimiento. El rebote de la recesión de la pandemia se desacelera y el Fondo Monetario Internacional proyecta un año de poco o nulo crecimiento para las habituales locomotoras de la economía global.

AUTOR: INÉS CAPDEVILA

La Nación (Argentina) - GDA