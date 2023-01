La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que renunciará en febrero y convocó elecciones para octubre de este año. Su salida se hará efectiva el próximo 7 de febrero.



En una reunión política celebrada este jueves, Ardern dijo que "ya no tenía suficiente energía en el tanque" para hacer el trabajo. "Es hora", agregó. "Me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple".

(Noticia en desarrollo)