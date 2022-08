Las fronteras de Nueva Zelanda reabrirán completamente este lunes, aunque se espera que el regreso de visitantes internacionales y estudiantes sea todavía dosificado tras el levantamiento de las restricciones de viaje por covid.



La fase final de la reapertura de fronteras comenzó a la medianoche local del domingo, con el borde marítimo y el permiso de solicitudes de visado para todos los visitantes extranjeros.



En todo caso, el director ejecutivo de Turismo Nueva Zelanda, Rene de Monchy, anticipa que el negocio se repondrá lentamente en comparación con los niveles de prepandemia. "Se espera que el regreso de turismo internacional tome tiempo mientras la gente alrededor del mundo adquiere confianza para viajar", dijo a la AFP.



"Turismo Nueva Zelanda está trabajando fuerte para estimular las visitas desde mercados clave para impulsar la recuperación del turismo y apoyar la economía del país".



El turismo que incluye líneas de cruceros, cuyo primer arribo se estima para el muelle de Auckland hacia mediados de agosto, y los estudiantes internacionales solían ser grandes aportantes a la economía de Nueva Zelanda.



Antes del covid-19, el gasto de los turistas generaba 25,7 millones de dólares para el erario durante los 12 meses previos a marzo de 2020. En el mismo periodo, el turismo contribuyó directamente al Producto Interno Bruto (PIB) en 16.400 millones de dólares, equivalente al 5,5%.



Requisitos para colombianos

Ciudadanos colombianos y ecuatorianos requieren visa para ingresar a Nueva Zelandia. La Embajada de Nueva Zelandia no tramita visas (ni de trabajo, ni para estudiantes o turistas). El proceso es potestad de la autoridad migratoria de Nueva Zelandia, Immigration New Zealand www.immigration.govt.nz



Todas las personas que viajen a Nueva Zelandia, incluidos bebés y niños, deberán diligenciar y descargar un nuevo requisito migratorio: New Zealand Traveller Pass. Para obtenerlo, complete el New Zealand Traveller Declaration (NZTD) antes de iniciar su viaje. El trámite se realiza únicamente en línea.



Una vez finalice la solicitud de su New Zealand Traveller Declaration (NZTD), se le expedirá un ‘New Zealand Traveller Pass’ (un código QR) que deberá mostrar al realizar check-in en el aeropuerto de partida y en el control de aduanas cuando llegue a Nueva Zelandia. Puede llevarlo impreso o en su dispositivo móvil.



Tenga en cuenta:

• No se requiere prueba PCR para entrar a Nueva Zelandia.

• Todos los viajeros, incluidos niños, neozelandeses, colombianos, ecuatorianos o viajeros en tránsito, deben presentar un New Zealand Traveller Pass a su ingreso a Aoteroa Nueva Zelandia.

• Puede realizar su declaración hasta 28 días antes de volar.



AFP