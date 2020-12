Los países que han confirmado la presencia de la nueva cepa del covid

El primer caso de la nueva cepa de covid-19 que surgió en Reino Unido fue detectado este fin de semana en Francia y España, ensanchando la lista de países que ya tienen esta mutación más contagiosa del coronavirus en sus territorios.



El hallazgo de la nueva cepa fue confirmado por el Gobierno británico hace cerca de una semana y la pandemia ya se ha agravado en el Reino Unido, junto con esparcir brotes por varios países.

Luego, el propio comité del Covid británico aseguró que la cepa se encontraba en otros países como Australia y Dinamarca, posteriormente la Organización Mundial para la Salud (OMS) confirmó casos también en Países Bajos e Islandia.



La nueva variante incluso ya llegó a Asia. Ayer el Ministerio de Salud de Japón confirmó cinco casos entre un grupo de pasajeros prevenientes de un vuelo de Gran Bretaña.



Son cuatro hombres y una mujer, todos menores de 70 años, que actualmente se encuentran en aislamiento.



A su vez, el pasado miércoles las autoridades sanitarias de Singapur confirmaron el primer caso en su territorio de esta mutación del covid-19. La paciente es una joven de 17 años que ingresó al país desde Reino Unido.

Uno de los principales retos del planeta será llevar la vacuna contra el covid-19 de forma masiva a todos los rincones, sin importar sus ingresos. En varios países inició esta semana. Foto: EFE

De igual manera, dos casos de la nueva variante del coronavirus, fueron descubiertos en Canadá en la provincia de Ontario, la más poblada de Canadá y la segunda más afectada en el país por la pandemia.



La pareja infectada con la variante "no tiene historial conocido de viaje, exposición o contactos de alto riesgo". Los dos individuos están en autoaislamiento siguiendo las normas de las autoridades sanitarias canadienses.



Los primeros estudios han arrojado que no hay evidencia de que esta variante provoque síntomas más graves, aumente la letalidad de la enfermedad ni reduzca la respuesta de los anticuerpos ni la eficacia de las vacunas. Sí ha contribuido a aumentar la carga de los hospitales, al menos en el Reino Unido.



Paralelamente, otra nueva cepa de coronavirus fue encontrada en Sudáfrica, cuyo ministro de Salud, Zwelini Mkhize, afirmó hoy en un comunicado que no había "pruebas" de que fuera "más contagiosa que la variante del Reino Unido".



EL MERCURIO (GDA)

CHILE

