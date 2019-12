Otras noticias que marcaron la agenda informativa del mundo en 2019

Para EL TIEMPO, la noticia del año en el mundo es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que puso a temblar la economía global. Además, se destacó el histórico juicio político que enfrenta Donald Trump por abuso del poder y obstrucción al Congreso de EE. UU. Sin embargo, a continuación se recuerdan otros hechos que marcaron la agenda informativa del mundo en 2019.

La otra cara del milagro chileno

Las mayores protestas se desarrollaron en Chile en contra del Gobierno del presidente Sebastián Piñera. Foto: Efe

Desde el 18 de octubre, Chile –el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina– dejó ver una nueva cara: la de una sociedad muy inconforme con un modelo socioeconómico de profundas desigualdades. Lo que empezó como una protesta contra el alza de la tarifa del metro en Santiago se convirtió en una revuelta social en la que se clama por un modelo económico más justo y se protesta, entre otras, por la violencia contra las mujeres. Las movilizaciones, que aún se mantienen, obligaron al presidente, Sebastián Piñera, a anunciar un proceso para reformar la constitución de Augusto Pinochet.

El ‘brexit’ podrá ver la luz a fines de enero

El líder conservador y primer ministro británico, Boris Johnson, pronunciando un discurso durante el último día de la campaña electoral en Londres. Foto: Facundo Arrizabalaga / EFE

Todo parece indicar que el ‘brexit’ verá la luz el próximo 31 de enero luego de la aplastante victoria del primer ministro conservador, Boris Johnson, en las elecciones del jueves pasado. Se rompe así el bloqueo que tenía hace años paralizado al Gobierno y la sociedad británica, y se abre paso una nueva realidad en la que se tendrán que negociar nuevas condiciones y tratados económicos no solo con Europa sino también con otros países.



El tema ‘brexit’ ya había provocado la caída de la primera ministra, Theresa May, ante su incapacidad para que el Parlamento aprobara el plan de salida.

Maduro, más ‘atornillado’ que nunca

Nicolás Maduro y su régimen siguen atornillados al poder. Foto: Miguel Gutiérrez / Efe

Pese a que a ojos de la comunidad internacional las presidenciales de mayo del 2018 fueron ilegítimas, Nicolás Maduro asumió su segundo mandato en Venezuela el pasado 10 de enero. Nada hizo que el líder chavista diera un paso al costado. No sirvió la proclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado, ni el apoyo que recibió de más de 50 países, ni las masivas protestas en su contra ni la presión internacional liderada por Estados Unidos y el grupo de Lima con sanciones. Maduro y su régimen siguen atornillados al poder, y el apoyo de las fuerzas armadas venezolanas ha sido clave en ello.

Crece el poder narco en México

Instantes de terror se vivieron durante la captura e inmediata liberación del hijo del 'Chapo'. Foto: Reuters / Efe / Afp

Los índices de violencia no dejaron de sembrar alarma entre los mexicanos durante el 2019 y, en gran parte, el Gobierno responsabilizó a los carteles del narcotráfico. Aunque el juicio del ‘Chapo’ Guzmán en EE. UU. parecía representar una victoria del Gobierno, la posterior captura e inmediata liberación de su hijo Ovidio lanzó la percepción de que México no quiere o no tiene cómo luchar contra el poder de los narcos.

Un Perú convulsionado

Simpatizantes del expresidente peruano Alan García acompañando a su féretro al cementerio, en Lima (Perú), el pasado 19 de abril. Foto: EFE

El país vio desde el suicidio del expresidente Alan García hasta las investigaciones de otros exmandatarios, como Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski –los tres involucrados con Odebrecht–, y la escandalosa liberación de la excandidata Keiko Fujimori. La crisis política culminó en la disolución del Congreso, una medida del presidente Martín Vizcarra que implica unas elecciones extraordinarias convocadas para enero.

El lío de Cataluña

Partidos independentistas como Esquerra Republicana pasan a ser claves para que Sánchez pueda gobernar. Foto: Bloomberg

Este año, la lucha catalana por la independencia no cesó. Luego de que nueve líderes fueron condenados por ‘sedición’ por su papel en el referéndum de independencia en 2017, miles se movilizaron exigiendo su liberación, y hubo violentos disturbios. Ahora, con el triunfo de Pedro Sánchez en las elecciones, partidos independentistas como Esquerra Republicana pasan a ser claves para que Sánchez pueda gobernar.

Masivas protestas se toman el mundo

Una era de frustración se abre paso en América Latina. Foto: Martin Bernetti. AFP

Las calles de diferentes países se vieron abarrotadas por manifestantes que hicieron diferentes demandas. En Hong Kong aún se piden reformas democráticas contra la enorme presión de China. En Francia, los ‘chalecos amarillos’ pusieron contra las cuerdas al presidente Emmanuel Macron. En Puerto Rico, los protestantes llevaron a la caída del gobernador Ricardo Roselló. Y en el Líbano, hicieron que el primer ministro, Rafiq Hariri, dimitiera. A esas protestas se sumaron eventos en Ecuador, Irán, Irak y Egipto, entre otros.

El fuego que azotó la Amazonia

Icendios en la Amazonia Foto: João Laet / AFP

Los incendios que consumieron unos cuatro millones de hectáreas de la Amazonia en Brasil y Bolivia, y que en agosto tuvieron su máximo pico, prendieron las alarmas sobre el futuro del ‘pulmón del mundo’. Según expertos, la deforestación fue una de las principales causas del fuego. Las críticas sobre la catástrofe ambiental recayeron en las políticas antiambientales del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.



