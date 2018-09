260.000 colombianos tendrán Alzheimer en 2020 y más noticias en datos

EL TIEMPO le cuenta, en datos, cuáles son los temas nacionales e internacionales más importantes para este miércoles, 19 de septiembre.

En el 2020 cerca de 260.000 colombianos tendrán Alzheimer, según estudio

Un estudio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi reveló que para 2020 alrededor de 260.000 colombianos mayores de 60 años tendrán Alzheimer, informó la plataforma Top Doctors en un comunicado.



El neurólogo Antonio John Schlesinger Piedrahita, miembro de Top Doctors, aseguró que a pesar de no existir una causa "clara" que origine esta enfermedad, puede tratarse de "un deterioro en algunas áreas del cerebro, en particular en los sectores que se relacionan con la memoria". También agregó que pueden haber "factores genéticos" que trasmitan el Alzheimer "de generación en generación", y recalcó que la edad no es un "condicionante".

Ataques terroristas en el mundo bajaron 23 % en 2017

El informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado publicado este miercoles advierte que los ataques terroristas bajaron un 23 % a nivel global en 2017 y las muertes provocadas por ese fenómeno se redujeron en un 27 % respecto a 2016.



Dicho departamento achaca la reducción de la violencia en Irak a la acción de las fuerzas de seguridad iraquíes que, con el apoyo de la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico (EI), liderada por Washington, lograron recuperar a finales de 2017 el territorio ocupado por esta organización terrorista.



Otros de los países que vieron una disminución en el número de ataques entre 2016 y 2017 fueron Turquía, con un 71 % menos; así como Yemen con una reducción del 62 % ; y Siria, con una bajada del 61 %.

En 25 años, 1.000 millones de personas salieron de pobreza extrema

Mil millones de personas han salido del umbral de la pobreza extrema en los últimos 25 años y la cifra se situó en 2015 en 736 millones, lo que supone un nuevo mínimo al representar el 10 % de la población del planeta, indicó hoy el Banco Mundial (BM).



La principal institución de desarrollo mundial ubica el nivel de extrema pobreza en aquellas personas que viven con menos de 1,90 dólares al día, o 694 dólares al año, que es considerado el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas.

Solo el 41,5 % de los municipios de Brasil tenía plan de saneamiento en 2017

Un estudio divulgado por el Gobierno de Brasil advierte que solo el 41,5 % de los municipios de ese país tenía un Plan de Saneamiento Básico en 2017 y solo el 38,2 % había reglamentado una política en este sentido, según un estudio divulgado por el Gobierno.



Eso significa que en 2017 hubo un aumento de 45,4 % en el número de municipios que tenían una Política Municipal de Saneamiento Básico (PMSB) en relación con 2011, cuando solo el 28,2 % de las ciudades del país contaban con una, según el estudio realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

2.279 recién nacidos murieron entre enero y agosto en República Dominicana

República Dominicana registró la muerte de 2.279 recién nacidos entre enero y agosto de este año, según el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública.



De acuerdo con la información, publicada en la página web de dicha cartera, hasta el pasado 1 de septiembre, en el país se habían registrado 382 muertes infantiles más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, el boletín precisa que en la última semana epidemiológica registrada, la número 35, fallecieron 54 bebes recién nacidos frente a los 67 decesos en la misma semana de 2017.



