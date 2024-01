La anatomía del nómada digital: ¿quiénes son y a qué se dedican?

Son profesionales que trabajan a distancia. No están sentados en una oficina tradicional. Viajan por el mundo, de un lado al otro, con la plena libertad de un trabajo que les permite hacer sus labores desde cualquier lugar, siempre y cuando tengan acceso a Internet. Se les llama ‘nómadas digitales’ y representan un fenómeno que ha cobrado protagonismo en los últimos años, especialmente después de la pandemia del covid-19, y que marca una nueva dinámica en el mercado laboral.



Las cifras lo dicen todo. Los datos más recientes del Informe Mundial sobre Tendencias Migratorias en 2022, publicado por la firma Fragomen, muestran que en el mundo hay más de 35 millones de personas que se reconocen como nómadas digitales y, en ese sentido, se vaticina para este año un aumento considerable de esa cifra.



El término fue acuñado originalmente por los autores Tsugio Makimoto y David Manners en su libro de 1997 titulado ‘Digital Nomad’, que predijo con mucha precisión el estilo de vida ‘nómada’ que se ha popularizado en la actualidad. Y si bien con el paso de los años la definición ha evolucionado, lo cierto es que esta no puede separarse del desarrollo mismo de la tecnología.



Detrás del fenómeno, en todo caso, hay perfiles muy variados. "Probablemente lo primero que pensamos es en un freelancer, o alguien independiente que desarrolla un trabajo de conocimiento de manera remota. Sin embargo, también hay emprendedores o dueños de negocios que pueden llegar a establecer negocios más complejos con diversos públicos, o empleados de una empresa, a quienes se les permite trabajar en diferentes locaciones, sin una ubicación física definida", explica Mario Paredes, vicedecano de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, de Colombia.



Son, entonces, personas que trabajan en sectores de tecnología, programación, marketing digital, diseño, consultorías o servicios de inteligencia artificial.



Por supuesto, al tratarse de perfiles tan diversos, cada caso cuenta con condiciones particulares de trabajo. Eso sí, agrega Paredes, “si pensamos en las categorías anteriores, los nómadas digitales pueden trabajar por proyectos, por objetivos, o si son asalariados, como la empresa lo determine”.

Iniciar su propio negocio o ser freelancer le puede permitir ser un nómada digital. Foto: iStock

Según el sitio web Nomad List, una plataforma tecnológica que recopila datos de interés para nómadas digitales y profesionales freelance, en la actualidad el grueso de quienes encajan en el perfil de nómadas digitales comparte algunas características. Son principalmente hombres millennials, cuya edad promedio está alrededor de 34 años. Además, son blancos, personas no religiosas, con al menos una carrera universitaria y una jornada laboral de 40 horas o menos a la semana.



Sin embargo, hay otras tendencias como los llamados digital seniors, que son personas mayores que están accediendo a la tecnología y utilizando medios digitales para desarrollar sus trabajos. Esto, dicen los expertos, puede dar lugar a que sin importar la edad otros perfiles se vayan sumando a esta tendencia creciente.



De cualquier manera, la realidad es que los nómadas digitales llegaron para quedarse. En eso coinciden las diferentes fuentes consultadas para este reportaje, que apuntan, en líneas generales, a que este tipo de profesionales se nutren de diversas tendencias, como el incremento de la adopción de tecnología, el uso de internet y la portabilidad de dispositivos. Y en ese contexto, en plena era de la hiperconexión, se vislumbra un futuro promisorio para estas nuevas formas de trabajar.



Sin embargo, Mario Paredes es cauteloso y advierte que se puede también llegar a “romantizar” la tendencia. En sus palabras, en redes sociales es común ver que los nómadas digitales llegan a vivir su sueño de viajar por el mundo y aparentemente tener de todo lo que necesitan, pero “hay que considerar que como en cualquier profesión, existen riesgos inherentes y, si bien permite libertades, no es para todas las personas, pues hay quienes prefieren una rutina de oficina y socializar con colegas del trabajo, que también está comprobado que ayuda a generar confianza en los equipos y lleva a desarrollar nuevas ideas”.



En ese sentido, Paredes, quien también es profesor de marketing y cuenta con experiencia en el área de mercadeo, señala que no son pocos los desafíos que enfrentan los nómadas digitales. Tener ‘reglas claras del juego’, conocer las legislaciones de los países a los que se viaja y que las empresas sí acepten este tipo de trabajo de manera oficial son algunos puntos a tener en cuenta.



“Un desafío importante es como construyen una comunidad y que el contacto humano no quede limitado. Pareciera ser exagerado, sin embargo, uno de los beneficios esenciales de un trabajo presencial es la comunidad y los vínculos que se construyen con otras personas. Esto puede ser difícil de conseguir trabajando en un lugar remoto por algunas temporadas”, agrega.

Colombia no es ajena a esta tendecia

Colombia, por supuesto, no ha sido ajena al fenómeno. Según el portal Pumble.com, de Latinoamérica, Medellín es la segunda ciudad, después de Tokio, para los nómadas digitales de género masculino. También es una ciudad con un incremento del 157 por ciento en esta actividad en el periodo de 2018 a 2023. Pero más allá de eso es una tendencia que cobra cada vez más fuerza en un país que, según cifras de DataReportal, a la fecha hay casi 40 millones de usuarios de Internet, quienes pasan aproximadamente siete horas en línea y casi cuatro horas en redes sociales.



Un estudio publicado este año por la firma de alquiler de espacios de trabajo WeWork, en alianza con la consultora de recursos humanos Michael Page, mostró que en Colombia el 23 por ciento de los millennials declararon haber sido, o continuar siendo, nómadas digitales.



Juan Carlos Peñaloza, country manager de WeWork, explica que “los beneficios a nivel regulatorio en materia de migración sumado al creciente interés tanto de las empresas como de los profesionales en la flexibilidad, ha ocasionado que la tendencia de nómadas digitales tenga aceptación dentro del mercado”.



Peñaloza añade que ese contexto “está derivando en un impacto en la dinámica económica del país y en la estructuración de las estrategias corporativas, puesto que los profesionales están demandando esquemas laborales híbridos que les facilite movilizarse y laborar al mismo tiempo”.



Según cifras de la Cancillería colombiana, desde octubre de 2022 hasta abril de 2023, se expidieron unas 376 visas de Visitante Nómada Digital en el país. Los países cuyas nacionalidades han tenido mayor número de aprobación son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.



Los estudios muestran que el fenómeno apenas comienza y tiene una tendencia clara a seguir expandiéndose. Mario Paredes comenta que estas nuevas formas de trabajo atraerán cada vez a más personas debido a la creciente tendencia hacia la digitalización y los aprendizajes positivos del trabajo remoto a partir de la pandemia.



REDACCIÓN INTERNACIONAL