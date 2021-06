Mujeres podrían tener varios esposos: polémica propuesta en Sudáfrica

En Sudáfrica se vive un gran revuelo por un cambio a la legislación sobre matrimonios que permitiría, entre otros cambios polémicos, la poliandría: que las mujeres puedan tener varios esposos, al mismo nivel de la poligamia (un hombre con varias esposas) que es legal en ese país.



La propuesta está incluida en un documento general, de público debate y comentarios, que busca hacer al matrimonio mas incluyente en Sudráfrica. La idea de la poliandría ha generado mucha polémica en movimientos conservadores. (Le puede interesar: Recién casada falleció en medio de su noche de bodas).

Pero el tema de la poliandría no es lo mas novedosos del documento: se ha propuesto por ejemplo que la nueva ley acoja un esquema neutral en cuanto al género en el matrimonio. Es decir, que se puedan unir legalmente todo tipo de parejas "sin categorización de los matrimonios en función de la raza, la orientación sexual, la religión y la cultura".



En términos prácticos, de acogerse la idea de permitirse un marco regulatorio de matrimonios monógamos, polígamos y con neutralidad de género, las mujeres podrían tener varios esposos o esposas, matrimonios mixtos, una idea que por supuesto ha levantado amplia discusión.



"Sudáfrica heredó un régimen matrimonial basado en las tradiciones cristianas calvinistas y occidentales que no están informadas por una política global que se base en los valores constitucionales y en la comprensión de la dinámica de la sociedad moderna", dice el documento para argumentar su idea de liberar y ampliar la concepción de matrimonio en ese país.